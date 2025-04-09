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Семенов Виктор



09.04.2025 Проект студентов Пермского Политеха расширит российский рынок механических и бионических протезов рук 1
02.06.2004 ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1
14.10.1999 Россия может переключить некоторые опасные автоматические производства на ручное управление из-за "проблемы 2000" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Семенов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5705 1
Крок - Croc 1781 1
Microsoft Corporation 24758 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
Cisco Systems 5138 1
Информзащита 779 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Альфа-Банк 1786 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 151 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Газпром ПАО 1356 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 19 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12712 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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