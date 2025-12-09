Разделы

Минздрав РФ ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Ученые ПГМУ и ПНИПУ создали «цифрового помощника» трихолога на основе исследований возрастных изменений волос 2
09.04.2025 Проект студентов Пермского Политеха расширит российский рынок механических и бионических протезов рук 1
08.02.2024 Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов 2
01.06.2023 На республиканском портале госуслуг доступен новый раздел «Меры поддержки семьям с детьми» 1
17.05.2023 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов 1
08.08.2022 Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн» 2
20.01.2020 В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник 1
10.11.2006 Пермская медакадемия им. Е.А. Вагнера обновляет оборудование 3
11.10.2006 На оснащение Пермской медакадемии уйдет порядка 9 млн руб. 3

Публикаций - 9, упоминаний - 16

