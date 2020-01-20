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В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Промобот» объявила о том, что робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуски и записывать на приём в здании правительства Пермского края. Пока идет техническое тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа».

По словам производителя, «Промобот» работает точнее человека: он не ошибается, не отвлекается и его невозможно обмануть. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру – робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи гостя на приём, а затем выдаст пропуск. Промобот также поможет записаться на приём, подскажет, как пройти до нужного кабинета, а при необходимости – сам свяжется с приёмной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя.

Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов отметил, что робот способен качественнее, быстрее и в любое время оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы: «Мы держим в фокусе человека, чтобы жителям было удобно получать информацию, направить обращение. Робот не заменит человека, он будет выполнять лишь некоторые функции. В крае уже есть опыт использования робота – он уже год работает в МФЦ. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди, за счет чего существенно снизилась загрузка администраторов и операторов».

По данным краевого МФЦ, с марта 2019 года «Промобот» принял более 25,5 тысяч обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет 1 минута 10 секунд. Благодаря механическому сотруднику, каждый администратор экономит примерно 43 минут в день.

«Цель сервисной робототехники – упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг, в том числе в госучреждениях. Наш робот выдаёт пропуск всего за 8 секунд, в то время как администратор на ресепшн тратит на это больше минуты. Для посетителей государственного учреждения скорость – категорически важный фактор. И мы эту задачу успешно решили», – отметил Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.

С разработкой пермских айтишников уже ознакомились Президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочих поездок в Пермь.

Позитивный опыт использования роботов для консультирования в Пермском крае уже есть. Например, с конца ноября 2018 года в одном из краевых Многофункциональных центров работает «Проморобот Хелпер». Кроме того, опыт внедрения искусственного интеллекта в работе МФЦ имеет Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Салехард). Робот здесь начал работать практически с момента открытия филиала. Результатом работы «железного специалиста» стало снижение нагрузки на администраторов зала – подавляющая часть посетителей стала обращаться за консультацией именно к нему. Также повысился уровень удовлетворенности граждан работой многофункционального центра.

Кроме того, «Промобота» в своей работе планирует задействовать Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера. Как сообщают на сайте компании-разработчика, робот-тренажёр будет моделировать приём у врача и оценивать знания студентов медицинских вузов, а также анализировать последовательность вопросов будущего врача согласно клиническим рекомендациям и оценивать, насколько точно поставлен диагноз и назначено лечение. Полученные результаты и история приёма будут направляться преподавателю, который изучает действия студента, принимает решение о выставлении оценки или задаёт дополнительные вопросы студенту.

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