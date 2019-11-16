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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Меднов Сергей


16.11.2019 Газпромбанк набирает стажеров в школу фронтэнд-разработки 1
31.10.2018 Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru 1
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
22.10.2018 Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров 2
28.12.2016 Его величество бизнес-процесс: как цифровая эпоха меняет предпринимательство 2
27.12.2016 Интеллектуальные игры: как разумные машины меняют бизнес 2
23.12.2016 Меняйся, или умри: как развивать бизнес в цифровую эпоху 3
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 3
26.04.2016 Банк «Открытие» станет партнером ФРИИ в технологическом стеке по интернету вещей 1
15.10.2015 Сергей Меднов возглавил операционно-технологический блок банка «Открытие» 3
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
09.04.2015 Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 3
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 1
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 2
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 2
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО 1
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей 1
14.11.2014 ИТ-стратегия «Газпром нефти» балансирует между санкционными рисками и инновациями 1
14.11.2014 Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1

Публикаций - 115, упоминаний - 161

Меднов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 33
VK - Mail.ru Group 2483 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
АйТи 751 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
SAP SE 3212 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Samsung Electronics 5666 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Google LLC 7148 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
IBM 3539 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Инфосистемы Джет 675 2
МФ технологии - МФТ 17 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Крок 1219 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Alibaba Group 298 1
VK Mobile 4 1
Randstad Holding 5 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Verysell - Верисел 91 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Газпромбанк - ГПБ 692 24
Открытие ФК 538 11
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
ВТБ Банк Москвы 371 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1123 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
АльфаСтрахование СГ 208 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
eBay Inc 529 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
AliExpress Russia - AER 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
МДМ Банк 150 1
Связной ГК 878 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
AliExpress 275 1
Евросеть 885 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Google Android 10751 6
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 853 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
IBM Watson 105 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
VMware View 42 1
Sony Walkman 78 1
Строкович Антон 45 26
Козырь Сергей 30 9
Быстров Константин 19 9
Стуров Дмитрий 25 7
Добродеев Борис 83 3
Гришин Дмитрий 148 3
Пирогов Алексей 29 3
Сергеев Дмитрий 52 3
Ваксман Алан 5 3
Ланько Егор 6 2
Хохлов Игорь 21 2
Аликошвили Георгий 11 2
Широких Алексей 70 2
Романов Алексей 32 2
Бетсис Павел 84 2
Четвернин Алексей 651 2
Урьяс Вадим 76 2
Козырев Алексей 270 2
Солдатенков Сергей 113 2
Стрешинский Иван 33 2
Вольфсон Влад 55 2
Усманов Алишер 241 2
Вермишян Геворк 61 2
Дорогов Алексей 1 1
Шевченко Евгений 55 1
Волож Аркадий 181 1
Валяева Елизавета 72 1
Чистякова Анастасия 3 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Леоничев Алексей 14 1
Калюжный Игорь 24 1
Херсонцев Алексей 48 1
Свердлов Михаил 29 1
Патрин Максим 31 1
Левиков Антон 68 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Козлов Александр 54 1
Иванов Владимир 43 1
Серебряникова Анна 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 10
Восточная Европа 1678 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Европа 3752 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Казахстан - Республика 2629 2
Украина 3365 2
Япония 2780 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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