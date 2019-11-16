Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Меднов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 161
Меднов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11077 33
|VK - Mail.ru Group 2483 14
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
|АйТи 751 8
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
|SAP SE 3212 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
|SAP CIS - САП СНГ 753 4
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
|Samsung Electronics 5666 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Google LLC 7148 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
|IBM 3539 2
|MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
|Инфосистемы Джет 675 2
|МФ технологии - МФТ 17 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
|Крок 1219 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Alibaba Group 298 1
|VK Mobile 4 1
|Randstad Holding 5 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|Verysell - Верисел 91 1
|ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
|Строкович Антон 45 26
|Козырь Сергей 30 9
|Быстров Константин 19 9
|Стуров Дмитрий 25 7
|Добродеев Борис 83 3
|Гришин Дмитрий 148 3
|Пирогов Алексей 29 3
|Сергеев Дмитрий 52 3
|Ваксман Алан 5 3
|Ланько Егор 6 2
|Хохлов Игорь 21 2
|Аликошвили Георгий 11 2
|Широких Алексей 70 2
|Романов Алексей 32 2
|Бетсис Павел 84 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Урьяс Вадим 76 2
|Козырев Алексей 270 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Усманов Алишер 241 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Дорогов Алексей 1 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Волож Аркадий 181 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Леоничев Алексей 14 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Патрин Максим 31 1
|Левиков Антон 68 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Козлов Александр 54 1
|Иванов Владимир 43 1
|Серебряникова Анна 47 1
|CNews Analytics 1988 6
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761488, в очереди разбора - 665177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761488, в очереди разбора - 665177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru