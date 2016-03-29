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Широких Алексей


29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
08.09.2015 «Астерос» построил ЦОД для научных исследований Сколковского института 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
21.11.2014 Облака: от теории к практике 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
08.09.2014 Новым ИТ-директором банка «Уралсиб» назначен Александр Шестаков 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
30.05.2014 Какой должна быть ИТ-стратегия 1
24.02.2014 Круглый стол CNews: «Российские ЦОДы: от количества к качеству» 1
19.02.2014 Из «Уралсиба» увольняется ИТ-директор 1
06.12.2013 В институте технологий «Сколково» назначен ИТ-директор 3
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
28.12.2012 ИТ-директор «Уралсиба» уволился 4
04.12.2012 Определены крупнейшие поставщики ИТ для банков 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 2
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
16.08.2012 «Газпромбанк» удержал уровень ИТ-расходов 1
18.07.2012 Страница CNews на Facebook собрала 10 тыс. читателей 2
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
15.02.2012 2011: ИТ-бюджет «Газпромбанка» приблизился к 500 млн рублей 1
24.01.2012 ИТ-директор «Газпромбанка» перешел в «Уралсиб» 3

Публикаций - 70, упоминаний - 98

Широких Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 12
VK - Mail.ru Group 2485 11
SAP CIS - САП СНГ 755 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
SAP SE 3216 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
АйТи 752 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
IBM 3551 2
Google LLC 7161 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Verysell - Верисел 91 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Болид НВП - Bolid 26 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Астерос - Asteros 531 1
Газпромбанк - ГПБ 693 35
Открытие ФК 538 12
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
Газпром нефть 382 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Роснефть НК 367 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Кортрос ГК 8 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Алроса АК 81 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Google Android 10751 3
SAP Sybase 77 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
IBM Cognos BI 143 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Строкович Антон 45 11
Козырь Сергей 30 7
Быстров Константин 19 7
Стуров Дмитрий 25 7
Цыганов Вячеслав 54 5
Асратян Петр 35 5
Левиков Антон 68 5
Хохлов Игорь 21 5
Педоренко Андрей 41 5
Кравченко Константин 65 5
Четвернин Алексей 651 5
Шевченко Владимир 135 5
Урьяс Вадим 76 5
Натрусов Артем 121 5
Разумовский Дмитрий 70 4
Пирогов Алексей 29 2
Романов Алексей 32 2
Меднов Сергей 115 2
Сотин Денис 102 2
Мелингер Станислав 12 1
Шевченко Евгений 55 1
Прозоровский Василий 40 1
Лысенко Эдуард 209 1
Соловьев Владимир 98 1
Селютин Александр 59 1
Лосев Сергей 43 1
Майков Александр 1 1
Дорогов Алексей 1 1
Савенко Вера 10 1
Павлов Олег 10 1
Лебедев Алексей 18 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Чистякова Анастасия 3 1
Козлов Михаил 153 1
Корчагин Руслан 22 1
Аншина Марина 67 1
Рыстенко Михаил 57 1
Говорухин Иван 7 1
Орловский Виктор 229 1
Чибисов Дмитрий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 13
Восточная Европа 1682 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Россия - Калужская область 574 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Индия - Республика 2175 3
Европа 3774 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Япония 2802 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Украина 3378 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Республика Коми 417 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 5
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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