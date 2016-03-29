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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Широких Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 98
Широких Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 11
|Козырь Сергей 30 7
|Быстров Константин 19 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Цыганов Вячеслав 54 5
|Асратян Петр 35 5
|Левиков Антон 68 5
|Хохлов Игорь 21 5
|Педоренко Андрей 41 5
|Кравченко Константин 65 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Натрусов Артем 121 5
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Пирогов Алексей 29 2
|Романов Алексей 32 2
|Меднов Сергей 115 2
|Сотин Денис 102 2
|Мелингер Станислав 12 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Селютин Александр 59 1
|Лосев Сергей 43 1
|Майков Александр 1 1
|Дорогов Алексей 1 1
|Савенко Вера 10 1
|Павлов Олег 10 1
|Лебедев Алексей 18 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Козлов Михаил 153 1
|Корчагин Руслан 22 1
|Аншина Марина 67 1
|Рыстенко Михаил 57 1
|Говорухин Иван 7 1
|Орловский Виктор 229 1
|Чибисов Дмитрий 12 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru