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Cognitive Technologies
Е1 Евфрат


14.01.2019 Один из лидеров нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрил СЭД «E1 Евфрат» 3
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат» 2
21.05.2018 Cognitive внедрила управление научно-техническими проектами в НИТУ МИСиС 1
15.02.2018 Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат» 2
20.10.2017 Администрация Булунского района переходит на «Е1 Евфрат» 3
07.06.2017 Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат» 1
24.05.2017 Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат» 4
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 1
25.01.2017 СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в системе курортологии Минздрава России 2
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС 3
18.08.2016 Cognitive Technologies модернизировала систему электронного архива документов для «ВТБ Страхования» 3
17.08.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот «Фонда кино» 2
12.08.2016 СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в столичном Русьуниверсалбанке 1
28.07.2016 «Дочка» Газпрома выбрала «Е1 Евфрат» для управления документооборотом 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
17.05.2016 Cognitive Technologies адаптирует СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний 2
10.05.2016 «Е1 Евфрат» потеснил решение SAP в российском филиале Brunel 7
16.03.2016 Выручка Cognitive Technologies в 2015 г. выросла на 18% 3
25.02.2016 «Е1 Евфрат» включена в реестр отечественного ПО 1
25.11.2015 Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат» с искусственным интеллектом 1
01.09.2015 Cognitive Technologies обновила систему «Е1 Евфрат» 4
26.08.2015 Сочинский государственный университет приобрел лицензии «Е1 Евфрат» 3
21.07.2015 «УВО Минтранса России» внедрило «Е1 Евфрат» 1
09.06.2015 Мичуринский государственный аграрный университет внедрил обновленную версию «Е1 Евфрат» 4
02.06.2015 Администрация Аннинского сельского поселения внедряет «Е1 Евфрат» 17.1 5
21.04.2015 Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат» 3
01.04.2015 «ВэйстПром» внедрила «Е1 Евфрат» 4
24.03.2015 Cognitive Technologies выпустила импортонезависимую версию «Е1 Евфрат» 3
20.03.2015 Cognitive Technologies увеличила выручку в 2014 г. на 33% 1
04.03.2015 «Парадигма ЮГ» внедрила СЭД «Е1 Евфрат» 4
24.02.2015 «МРК-Инжиниринг» внедряет СЭД «Е1 Евфрат» 2
10.02.2015 ТД «Медведь» внедряет «Е1 Евфрат» 3
28.01.2015 Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат» 1
17.12.2014 Стартовало бета-тестирование новой версии «Е1 Евфрат» 3
16.12.2014 «Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила «Е1 Евфрат» 4
27.11.2014 «Гельтек-Медика» внедрила «Е1 Евфрат» 3
19.11.2014 Cognitive Technologies выпустила обновление «Е1 Евфрат» 2
13.11.2014 «Авиашельф» внедрил СЭД «Е1 Евфрат» 3
28.10.2014 43% пользователей зарубежных СЭД готовы заместить свои продукты на отечественные 1
09.10.2014 Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду» 4

Публикаций - 173, упоминаний - 366

Cognitive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 148
3733 5
Docsvision - ДоксВижн 772 4
Directum - Директум 645 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
ЭОС - Электронные офисные системы 984 3
АФК Система ПАО 994 3
IBM 3537 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
SAP SE 3211 2
Oracle Corporation 3342 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 2
HP Inc. 2905 2
IBA Group 26 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Dell EMC 2397 2
Microsoft Corporation 11060 2
Mobileye 18 1
Астерос - Asteros 531 1
Leta Group 204 1
CompanyMedia 110 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
InterTrust - ИнтерТраст 231 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
БИС - Банковские информационные системы 38 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
Омникомм-Сервис 28 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Инталев 168 1
Астерос Лабс 21 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
Золотая Корона 280 1
Эшелон НПО 56 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
NeXus 204 1
ELMA 106 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Роснефть НК 367 3
ВТБ24 583 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Транснефть 159 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Евросеть 884 2
Северсталь ПАО 204 2
Россети ПАО 168 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Почта России ПАО 1572 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Уралсиб Банк 389 2
Газпром ПАО 520 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
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Деловые Линии ГК 36 1
Stada 15 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
НефтеГазИнвест - НефтьГаз инвест 1 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Accor Hotels 11 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Вертолеты России 114 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Татнефть 112 1
Visa International 1345 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
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Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Счётная палата РФ 460 3
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Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
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Федеральное казначейство России 766 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
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Кабинет Министров Республики Узбекистан 1 1
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ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
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Росинфокоминвест 39 1
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