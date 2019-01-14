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Cognitive Technologies Е1 Евфрат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.01.2019 Один из лидеров нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрил СЭД «E1 Евфрат»

а решение о внедрении системы электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Компания «Нефтегазинвест» осуществляет методологи
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат»

О Минтранса России) на базе системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». УВО Минтранса России представляет собой крупное, стабильно развивающееся предприя
15.02.2018 Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»

зчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга Р
20.10.2017 Администрация Булунского района переходит на «Е1 Евфрат»

трация муниципального образования «Булунский район» внедряет систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации и оптимизации внутренних рабочих процессов.Булунский район распо
07.06.2017 Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат»

о-производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») выбрала систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации бизнес-процессов процессов.ОЭЗ ППТ «Липецк» является одним из ве
24.05.2017 Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»

АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cogni
25.01.2017 СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в системе курортологии Минздрава России

иК) Минздрава России выбрал систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies для решения задач автоматизации государственного у
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС

танции с использованием своего флагманского продукта — системы электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. Калининская АЭС является филиало
17.08.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот «Фонда кино»

e Technologies, отечественный ИТ-разработчик, внедрила систему электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат» в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематогра
12.08.2016 СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в столичном Русьуниверсалбанке

Столичный Русьуниверсалбанк внедрил систему управления электронным документооборотом «Е1 Евфрат» для оптимизации ключевых рабочих процессов банка, включая работу с административно
28.07.2016 «Дочка» Газпрома выбрала «Е1 Евфрат» для управления документооборотом

тием «Газпром добыча Уренгой», будет использовать систему управления электронным документооборотом «Е1 Евфрат» для оптимизации внутренних рабочих процессов. «Лечебно-оздоровительный комплекс «В
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами

echnologies, отечественный ИТ-разработчик, адаптировала свою систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для оптимизации работы с закупочными и фискальными документами у компаний, ведущих
17.05.2016 Cognitive Technologies адаптирует СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний

дование среди руководителей энергетических компаний и с учетом его результатов адаптирует свою СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний. Исследование было проведено компанией ср
10.05.2016 «Е1 Евфрат» потеснил решение SAP в российском филиале Brunel

дной компании Brunel выбрал систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» от компании Cognitive Technologies для оптимизации внутренних рабочих процессов. О
25.02.2016 «Е1 Евфрат» включена в реестр отечественного ПО

Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующую информацию Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало

25.11.2015 Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат» с искусственным интеллектом

Компания Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат», в которую интегрированы технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщ
01.09.2015 Cognitive Technologies обновила систему «Е1 Евфрат»

пуске обновления версии 17.1 системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчики оптимизировали работу с
26.08.2015 Сочинский государственный университет приобрел лицензии «Е1 Евфрат»

ОУ ВПО) приобрел лицензии на систему автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике системы. С
21.07.2015 «УВО Минтранса России» внедрило «Е1 Евфрат»

«УВО Минтранса России» внедрило систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies.

09.06.2015 Мичуринский государственный аграрный университет внедрил обновленную версию «Е1 Евфрат»

верситет завершил процесс внедрения обновленной версии системы электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат» SP 17.1 производства группы компаний Cognitive Technologies. Мичуринский государст
02.06.2015 Администрация Аннинского сельского поселения внедряет «Е1 Евфрат» 17.1

е обновленной версии системы электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнесс-процессов «Е1 Евфрат» SP 17.1 производства группы компаний Cognitive Technologies. Аннинское сельское по
21.04.2015 Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат»

Компания Cognitive Technologies объявила о выпуске обновления версии «Е1 Евфрат» SP 17.1. Данная версия не только поддерживает PosgreSQL 9.4.1, но и предлагает рас
01.04.2015 «ВэйстПром» внедрила «Е1 Евфрат»

«ВэйстПром» внедрила систему электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике сис
24.03.2015 Cognitive Technologies выпустила импортонезависимую версию «Е1 Евфрат»

Компания Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат», универсального инструмента автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документо
04.03.2015 «Парадигма ЮГ» внедрила СЭД «Е1 Евфрат»

nologies и компания «Парадигма ЮГ» заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий СЭД «Е1 Евфрат». В настоящее время система активно эксплуатируется в компании в качестве программн
24.02.2015 «МРК-Инжиниринг» внедряет СЭД «Е1 Евфрат»

В «МРК-Инжиниринг» проходит внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике СЭД. «МРК-
10.02.2015 ТД «Медведь» внедряет «Е1 Евфрат»

заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. Торговый дом «Медведь» — произво
28.01.2015 Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат»

gies выпустила новую версию системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Для удобства пользователей специалистами компании был разработан новый легкий кли
17.12.2014 Стартовало бета-тестирование новой версии «Е1 Евфрат»

а-тестированию новой версии системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, основные изменения коснулись лёгкого
16.12.2014 «Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила «Е1 Евфрат»

Компании «Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила систему электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике данного ре
27.11.2014 «Гельтек-Медика» внедрила «Е1 Евфрат»

заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Система используется в качестве программной платформы при создании корпоративной

19.11.2014 Cognitive Technologies выпустила обновление «Е1 Евфрат»

бъявила о выпуске обновления системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, отличительной особенностью обновлени
13.11.2014 «Авиашельф» внедрил СЭД «Е1 Евфрат»

акомпания Авиашельф — Aviashelf» завершило процесс внедрения системы электронного документооборота «Е1 Евфрат» производства группы компаний Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cogn
09.10.2014 Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду»

Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-
02.10.2014 «ЭнергоТехСервис» внедрил «Е1 Евфрат»

Компания «ЭнергоТехСервис» реализовала проект по внедрению системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике системы. К
16.09.2014 «Русские Башни» перешли на «Е1 Евфрат»

кие Башни» перешла на систему электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике дан
28.08.2014 РАА «Спецтехника» внедрила СЭД «Е1 Евфрат»

иация “Спецтехника”» (РАА «Спецтехника») завершила внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике сис
21.08.2014 Министерство образования и науки Чеченской Республики перешло на «Е1 Евфрат»

нской Республики перешло на систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» производства группы компаний Cognitive Technologies. Министерство образования и на
29.07.2014 «Макиз-Фарма» внедрила «Е1 Евфрат»

заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, система будет использоваться в качес
24.07.2014 «Липецкая станция аэрации» работает с документами с помощью системы «Е1 Евфрат»

«Липецкая станция аэрации» (МУП «ЛиСА») автоматизировала работу с документами с помощью системы «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies.


Публикаций - 294, упоминаний - 407

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Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
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Потапенко Михаил 45 14
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Тарханов Иван 14 13
Черногоров Андрей 65 9
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Волков Алексей 56 2
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