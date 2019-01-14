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Cognitive Technologies Е1 Евфрат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.01.2019
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Один из лидеров нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрил СЭД «E1 Евфрат»
а решение о внедрении системы электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Компания «Нефтегазинвест» осуществляет методологи
|03.09.2018
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УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат»
О Минтранса России) на базе системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». УВО Минтранса России представляет собой крупное, стабильно развивающееся предприя
|15.02.2018
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Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»
зчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга Р
|20.10.2017
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Администрация Булунского района переходит на «Е1 Евфрат»
трация муниципального образования «Булунский район» внедряет систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации и оптимизации внутренних рабочих процессов.Булунский район распо
|07.06.2017
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Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат»
о-производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») выбрала систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации бизнес-процессов процессов.ОЭЗ ППТ «Липецк» является одним из ве
|24.05.2017
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Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»
АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cogni
|25.01.2017
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СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в системе курортологии Минздрава России
иК) Минздрава России выбрал систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies для решения задач автоматизации государственного у
|12.09.2016
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Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС
танции с использованием своего флагманского продукта — системы электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. Калининская АЭС является филиало
|17.08.2016
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Cognitive Technologies автоматизировала документооборот «Фонда кино»
e Technologies, отечественный ИТ-разработчик, внедрила систему электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат» в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематогра
|12.08.2016
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СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в столичном Русьуниверсалбанке
Столичный Русьуниверсалбанк внедрил систему управления электронным документооборотом «Е1 Евфрат» для оптимизации ключевых рабочих процессов банка, включая работу с административно
|28.07.2016
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«Дочка» Газпрома выбрала «Е1 Евфрат» для управления документооборотом
тием «Газпром добыча Уренгой», будет использовать систему управления электронным документооборотом «Е1 Евфрат» для оптимизации внутренних рабочих процессов. «Лечебно-оздоровительный комплекс «В
|21.07.2016
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Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами
echnologies, отечественный ИТ-разработчик, адаптировала свою систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для оптимизации работы с закупочными и фискальными документами у компаний, ведущих
|17.05.2016
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Cognitive Technologies адаптирует СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний
дование среди руководителей энергетических компаний и с учетом его результатов адаптирует свою СЭД «Е1 Евфрат» под нужды электроэнергетических компаний. Исследование было проведено компанией ср
|10.05.2016
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«Е1 Евфрат» потеснил решение SAP в российском филиале Brunel
дной компании Brunel выбрал систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» от компании Cognitive Technologies для оптимизации внутренних рабочих процессов. О
|25.02.2016
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«Е1 Евфрат» включена в реестр отечественного ПО
Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующую информацию Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало
|25.11.2015
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Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат» с искусственным интеллектом
Компания Cognitive Technologies выпустила бета-версию мобильного приложения «Е1 Евфрат», в которую интегрированы технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщ
|01.09.2015
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Cognitive Technologies обновила систему «Е1 Евфрат»
пуске обновления версии 17.1 системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчики оптимизировали работу с
|26.08.2015
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Сочинский государственный университет приобрел лицензии «Е1 Евфрат»
ОУ ВПО) приобрел лицензии на систему автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике системы. С
|21.07.2015
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«УВО Минтранса России» внедрило «Е1 Евфрат»
«УВО Минтранса России» внедрило систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies.
|09.06.2015
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Мичуринский государственный аграрный университет внедрил обновленную версию «Е1 Евфрат»
верситет завершил процесс внедрения обновленной версии системы электронного документооборота (СЭД) «Е1 Евфрат» SP 17.1 производства группы компаний Cognitive Technologies. Мичуринский государст
|02.06.2015
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Администрация Аннинского сельского поселения внедряет «Е1 Евфрат» 17.1
е обновленной версии системы электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнесс-процессов «Е1 Евфрат» SP 17.1 производства группы компаний Cognitive Technologies. Аннинское сельское по
|21.04.2015
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Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат»
Компания Cognitive Technologies объявила о выпуске обновления версии «Е1 Евфрат» SP 17.1. Данная версия не только поддерживает PosgreSQL 9.4.1, но и предлагает рас
|01.04.2015
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«ВэйстПром» внедрила «Е1 Евфрат»
«ВэйстПром» внедрила систему электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике сис
|24.03.2015
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Cognitive Technologies выпустила импортонезависимую версию «Е1 Евфрат»
Компания Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат», универсального инструмента автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документо
|04.03.2015
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«Парадигма ЮГ» внедрила СЭД «Е1 Евфрат»
nologies и компания «Парадигма ЮГ» заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий СЭД «Е1 Евфрат». В настоящее время система активно эксплуатируется в компании в качестве программн
|24.02.2015
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«МРК-Инжиниринг» внедряет СЭД «Е1 Евфрат»
В «МРК-Инжиниринг» проходит внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике СЭД. «МРК-
|10.02.2015
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ТД «Медведь» внедряет «Е1 Евфрат»
заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. Торговый дом «Медведь» — произво
|28.01.2015
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Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат»
gies выпустила новую версию системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Для удобства пользователей специалистами компании был разработан новый легкий кли
|17.12.2014
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Стартовало бета-тестирование новой версии «Е1 Евфрат»
а-тестированию новой версии системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, основные изменения коснулись лёгкого
|16.12.2014
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«Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила «Е1 Евфрат»
Компании «Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила систему электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике данного ре
|27.11.2014
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«Гельтек-Медика» внедрила «Е1 Евфрат»
заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Система используется в качестве программной платформы при создании корпоративной
|19.11.2014
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Cognitive Technologies выпустила обновление «Е1 Евфрат»
бъявила о выпуске обновления системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, отличительной особенностью обновлени
|13.11.2014
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«Авиашельф» внедрил СЭД «Е1 Евфрат»
акомпания Авиашельф — Aviashelf» завершило процесс внедрения системы электронного документооборота «Е1 Евфрат» производства группы компаний Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cogn
|09.10.2014
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Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду»
Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-
|02.10.2014
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«ЭнергоТехСервис» внедрил «Е1 Евфрат»
Компания «ЭнергоТехСервис» реализовала проект по внедрению системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике системы. К
|16.09.2014
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«Русские Башни» перешли на «Е1 Евфрат»
кие Башни» перешла на систему электронного документооборота (СЭД) и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике дан
|28.08.2014
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РАА «Спецтехника» внедрила СЭД «Е1 Евфрат»
иация “Спецтехника”» (РАА «Спецтехника») завершила внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Об этом CNews сообщили в группе компаний Cognitive Technologies, разработчике сис
|21.08.2014
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Министерство образования и науки Чеченской Республики перешло на «Е1 Евфрат»
нской Республики перешло на систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» производства группы компаний Cognitive Technologies. Министерство образования и на
|29.07.2014
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«Макиз-Фарма» внедрила «Е1 Евфрат»
заключили соглашение о поставке базового комплекта лицензий системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Как сообщили CNews в Cognitive Technologies, система будет использоваться в качес
|24.07.2014
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«Липецкая станция аэрации» работает с документами с помощью системы «Е1 Евфрат»
«Липецкая станция аэрации» (МУП «ЛиСА») автоматизировала работу с документами с помощью системы «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies.
Cognitive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапенко Михаил 45 14
|Ускова Ольга 174 14
|Тарханов Иван 14 13
|Черногоров Андрей 65 9
|Буренков Андрей 8 8
|Никольский Николай 15 5
|Чудаков Алексей 4 4
|Чкалина Вера 3 3
|Волков Алексей 56 2
|Иванова Елена 83 2
|Трухан Александр 8 2
|Висящев Андрей 64 2
|Тюркин Михаил 45 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Широких Алексей 72 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Шелястина Елена 15 2
|Чаплыгин Роман 22 2
|Федоренко Михаил 10 2
|Алдошин Леонид 7 2
|Беселидзе Ираклий 13 2
|Емельянов Николай 5 2
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 2
|Кирюшин Сергей 91 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Лебедев Алексей 25 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Панокин Николай 3 1
|Алешин Владимир 21 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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