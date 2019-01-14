Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cognitive Technologies
Е1 Евфрат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 366
Cognitive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ускова Ольга 126 14
|Потапенко Михаил 42 10
|Черногоров Андрей 62 9
|Буренков Андрей 6 6
|Чкалина Вера 3 3
|Висящев Андрей 52 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Широких Алексей 70 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Юсупов Ренат 75 2
|Назипов Дмитрий 66 2
|Тюркин Михаил 38 2
|Трухан Александр 8 2
|Волков Алексей 26 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Кирюшин Сергей 52 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Айвазов Армен 449 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Макаров Станислав 111 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Соловьев Александр 61 1
|Машин Дмитрий 14 1
|Силуанов Антон 52 1
|Иванова Елена 69 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Алешин Владимир 13 1
|Панокин Николай 2 1
|Будин Алексей 20 1
|Лебедев Алексей 18 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|Forrester Research 385 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru