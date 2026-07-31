Everia Life Эверия Лайф СК PPF Life Insurance ППФ Страхование жизни Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни Чешская страховая компания

Everia Life (PPF Страхование жизни, юридическое наименование – ООО «ППФ Страхование жизни») - участник российского рынка страхования жизни. Компания основана в 2002 г. (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование жизни и «Чешская страховая компания»). Собственником ООО «ППФ Страхование жизни» является PPF Group N.V. – международная инвестиционная группа. Группа PPF инвестирует свои средства в различные отрасли экономики, включая финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Территорией присутствия Группы является Европа, США и Азия.



СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 9 511 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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