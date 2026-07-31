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Everia Life Эверия Лайф СК PPF Life Insurance ППФ Страхование жизни Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни Чешская страховая компания

Everia Life - Эверия Лайф СК - PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания

Everia Life (PPF Страхование жизни, юридическое наименование – ООО «ППФ Страхование жизни») - участник российского рынка страхования жизни. Компания основана в 2002 г. (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование жизни и «Чешская страховая компания»). Собственником ООО «ППФ Страхование жизни» является PPF Group N.V. –  международная инвестиционная группа.  Группа PPF инвестирует свои средства в различные отрасли экономики, включая финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Территорией присутствия Группы является Европа, США и Азия
 

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Всего 1 дело, на cумму 9 511 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 9 511 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 9 511 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.07.2026 Страхование жизни без бумаг: Страховая компания Everia Life перевела документооборот на платформу Tessa 1
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование 1
01.04.2015 «Сервионика» перевела «PPF Страхование жизни» на Microsoft Lync Server 2013 2
30.05.2014 «Сервионика» создает и поддерживает ИТ-инфраструктуру в агентской сети «PPF Страхование жизни» 3
23.05.2014 «Сервионика» создала единую коммуникационную среду для «PPF Страхование жизни» на базе Microsoft Lync 3
16.07.2012 E-money приобрела новую партию платежных терминалов 1
22.12.2011 Страховая компания Generali PPF строит СЭД на базе «Е1 Евфрат» 3
22.11.2011 Cognitive выпустила первую в России мультиплатформенную СЭД 1
11.06.2008 «Касперский» претендует на евролидерство 1
21.11.2001 Generali International запускает систему онлайнового управления финансами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Everia Life и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
Системы документооборота 522 2
Microsoft Corporation 25776 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Usethics - Юзетикс 9 1
Интрадокс 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
Softline - Софтлайн 3744 1
9595 1
Oracle Corporation 7074 1
Vodafone Group 1412 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
PPF Group N.V. 17 4
Deutsche Bahn AG 26 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4854 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
Управляемость - Manageability 2275 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5212 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10008 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2527 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1216 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7925 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4397 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3584 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4503 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3585 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 908 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1963 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 38 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 615 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2724 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9664 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Cognitive Nexus 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1794 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1211 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1685 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Syntellect Tessa 67 1
Щепилов Евгений 36 3
Лабанов Дмитрий 3 3
Валиева Оксана 1 1
Буздин Вячеслав 2 1
Тимербулатов Вячеслав 2 1
Жученко Алексей 1 1
Букашкина Алена 1 1
Scaroni Bruno - Скарони Бруно 1 1
Воловикова Анна 1 1
Касперский Евгений 337 1
Тимошенко Андрей 17 1
Черешкин Дмитрий 7 1
Lamm Andreas - Ламм Андреас 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 4
Европа 24964 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
Земля - планета Солнечной системы 10866 1
Сингапур - Республика 1953 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Австрия - Вена 261 1
Испания - Королевство 3840 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Европа Западная 1496 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Словакия - Братислава 39 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6529 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3963 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12308 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
Испанский язык 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2664 1
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