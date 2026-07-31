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Everia Life Эверия Лайф СК PPF Life Insurance ППФ Страхование жизни Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни Чешская страховая компания
Everia Life (PPF Страхование жизни, юридическое наименование – ООО «ППФ Страхование жизни») - участник российского рынка страхования жизни. Компания основана в 2002 г. (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование жизни и «Чешская страховая компания»). Собственником ООО «ППФ Страхование жизни» является PPF Group N.V. – международная инвестиционная группа. Группа PPF инвестирует свои средства в различные отрасли экономики, включая финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Территорией присутствия Группы является Европа, США и Азия.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 9 511 ₽*
СОБЫТИЯ
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Everia Life и организации, системы, технологии, персоны:
|PPF Group N.V. 17 4
|Deutsche Bahn AG 26 1
|Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
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