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Cognitive Passport

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.11.2013 Вышла новая версия Cognitive Passport 3.0 2
25.02.2013 Выручка Cognitive Technologies увеличилась на 28% 1
05.09.2012 Вышла новая версия Cognitive Passport API 2
08.02.2012 Продажи ПО Cognitive Technologies в 2011 г. выросли в 2 раза 1
20.10.2011 Компания «Безлимитно.ру» приобрела систему Cognitive Passport 1
04.10.2011 «Новый промышленный банк» закупил комплекс Cognitive Passport + «Евфрат» 1
29.09.2011 НИЦ «Форс» расширяет применение Cognitive Passport в системе безопасности «Бастион» 2
19.09.2011 ЦФТ интегрировала Cognitive Passport в программное обеспечение для банковского сектора 1
14.09.2011 Cognitive Passport API интегрирован в систему безопасности Pro-Watch 2
07.07.2011 Cognitive Passport внедрен в системе автоматизации гостиниц UCS-Shelter 2
16.06.2011 Panasonic оптимизировал свои сканеры под российское ПО 1
09.06.2011 Cognitive Passport интегрирован в программный комплекс для управления системами безопасности APACS 3000 1
16.03.2011 Cognitive Passport API интегрирован в автоматизированную систему заказа пропусков «Блокхост-АСЗП» 2
14.10.2010 Cognitive Passport интегрирован в систему биопаспортов 1
17.08.2010 Cognitive Technologies выпустила Cognitive Passport версии 2.1 1
23.06.2010 Cognitive Passport интегрирован в решение для создания систем безопасности Itrium soft 2
03.03.2010 Cognitive Technologies выпустила Cognitive Passport API 2.0 для быстрого распознавания документов 2
25.02.2010 Cognitive Technologies и Nvidia сотрудничают в области технологий обработки документов и изображений 1
27.01.2010 Выручка Cognitive Technologies в 2009 г. выросла на 12% 1
14.12.2009 Cognitive Passport интегрирован в АС регистрации пассажиров «Эльбрус-Авиа» 1
03.12.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД «АвтоСкан-СШС-офис» 1
13.11.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД OnGuard 1
05.11.2009 Cognitive Passport интегрирован в ПАК «Посетитель» для регистрации посетителей 1
22.10.2009 Cognitive Passport интегрирован в ПО для автоматизации нотариальной деятельности 1
16.10.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД «Эскадо» 1
28.09.2009 «Рексофт» + Cognitive Technologies: совместное решение для отелей и туристических комплексов 1
07.08.2009 Cognitive Passport интегрирован с системой безопасности «Бастион» 1
14.07.2009 Cognitive Passport интегрирован в «гостиничную» ИС Fidelio 1
09.07.2009 ТГУ им. Державина набирает студентов с помощью Cognitive Passport 1
24.06.2009 «Ланта-Тур вояж» внедрил Cognitive Passport 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 2
19.07.2005 Cognitive: новые средства обработки документов 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Cognitive Passport и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 721 30
Nvidia Corp 3921 3
Форс НИЦ 2 2
Microsoft Corporation 25657 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
ФОРС - Центр разработки 699 2
Руссобит-М 266 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 92 1
Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод 18 1
SmartSoftware 2 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Профинформзащита 1 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
АРМО ГК 181 1
ИТРИУМ СПб - itrium 9 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
ГазИнТех 8 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
ААМ Системз - AAM Systems 44 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Системы документооборота 517 1
Инкотекс - Фолио 13 1
Ростелеком 10819 1
Ростех - Автоматика Концерн 1814 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 1
Dr.Web - Доктор Веб 1291 1
Восход ФГБУ НИИ 716 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Softline - Софтлайн 3627 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
HP Inc. 5866 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
Citrix Systems 863 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Газпром добыча шельф 3 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 219 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Оцифровка - Digitization 5115 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3929 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3715 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1144 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 5
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 277 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2174 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2826 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3316 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2551 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4547 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1708 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1360 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4483 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 749 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 1
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18171 1
Биометрический паспорт 40 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Бронирование - Booking 936 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5461 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 1
Cognitive Scanify 22 13
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 5
Cognitive Forms 46 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 194 3
ТвинПро - Elsys СКУД 5 2
ТвинПро - VideoNova 2 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 2
Abbyy PDF Transformer 25 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Cognitive ScanPack 3 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Dr.Web - DrWeb32 - DrWeb for Win32 13 1
СофтИнтегро ДокМенеджер 2 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
Инкотекс - Фолио POS-Магазин 4 1
Эскадо 9 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 29 1
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 1
Cognitive Megapolis 1 1
Cognitive PDF/A 8 1
Cognitive Nexus 3 1
Cognitive PullOut 1 1
ААМ Системз - APACS 3000 - Apacs-Аpollo 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
Linux OS 11371 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Windows 16754 1
Kaspersky Internet Security 492 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2524 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 392 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 260 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Ускова Ольга 173 5
Липич Григорий 65 1
Шиколев Ярослав 1 1
Борушевский Денис 37 1
Назаркин Антон 4 1
Дудина Янина 6 1
Отрубчак Сергей 1 1
Голдовский Павел 1 1
Четвериков Василий 2 1
Королев Олег 4 1
Арлазаров Владимир 289 1
Потапенко Михаил 45 1
Гусев Анатолий 4 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Индия - Bharat 5824 1
Украина 7899 1
Украина - Киев 1150 1
Паспорт - Паспортные данные 2813 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7361 3
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 359 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 243 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3771 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5520 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3301 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 93 1
Образование в России 2732 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1560 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 915 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 455 1
ТГУ - Томский государственный университет 226 1
Docflow 148 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
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