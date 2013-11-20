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Cognitive Passport
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Cognitive Passport и организации, системы, технологии, персоны:
|Ускова Ольга 173 5
|Липич Григорий 65 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Борушевский Денис 37 1
|Назаркин Антон 4 1
|Дудина Янина 6 1
|Отрубчак Сергей 1 1
|Голдовский Павел 1 1
|Четвериков Василий 2 1
|Королев Олег 4 1
|Арлазаров Владимир 289 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Гусев Анатолий 4 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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