Дудина Янина


СОБЫТИЯ


16.01.2026 «Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей 1
28.09.2009 «Рексофт» + Cognitive Technologies: совместное решение для отелей и туристических комплексов 1
18.07.2007 Смольный отдал «гостиничный ЕГАИС» своим 1
07.03.2007 ФМС нашла монополиста для гостиничного ПО 1
13.02.2007 Система "Гость" - ЕГАИС для гостиниц наступает 1
18.06.2003 Российское ПО выходит на мировой рынок 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дудина Янина и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 435 5
Edelweiss - Эдельвейс 64 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Питерская группа связистов 437 1
Ростелеком 10368 1
Infor - SoftBrands 5 1
Информзащита 861 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 3
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 41 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1318 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 3
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 2
Cognitive Passport 32 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
МВД РФ - ФМС РФ - ASBase АС - автоматизированная информационная система Федеральной миграционной службы 3 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 1
Гусак Михаил 4 3
Буряк Юрий 6 2
Логвинова Марина 2 2
Васюков Григорий 14 1
Савельев Михаил 44 1
Викторова Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157708 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53513 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45942 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Запугивание и шантаж 160 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
