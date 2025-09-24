RUBEZH - ООО «РУБЕЖ»

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «РУБЕЖ» — один из лидеров российского и СНГ рынка систем безопасности, разрабатывающий и производящий интеллектуальные решения для объектов разного масштаба и назначения. Компания специализируется на создании комплексных решений, включая противопожарные системы, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы контроля и управление доступом (СКУД), а также интеграционные платформы для управления безопасностью объектов. Продукция компании применяется на объектах промышленности, критической информационной инфраструктуры, в государственном и коммерческом секторах. ООО «РУБЕЖ» основано в 2001 году.
Продуктовая линейка компании включает специализированные системы и устройства для противопожарной защиты, оповещения и контроля доступа (адресные пожарные панели, приборы управления, извещатели, громкоговорители, контроллеры СКУД), а также собственные аппаратно-программные комплексы для создания интегрированных систем безопасности, объединяющие охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и систему контроля и управления доступом (RUBEZH R3, SONAR RUBEZH, RUBEZH STRAZH, GLOBAL, R-PLATFORMA и др.).
Компания представлена во всех федеральных округах России и сотрудничает более чем с 30 дистрибьюторами и торговыми партнерами в России и странах СНГ. Команда компании насчитывает около 1500 сотрудников. Среди партнеров компании: ООО «ТЕХНОЛАЙТ» (LAYTA), АО «ТД Электротехмонтаж» (ЭТМ), АО «МЕРЛИОН» (Merlion) и другие. Среди клиентов компании: Центральный Банк, ПАО «СберБанк», АО «ТБанк», ПАО «Газпром», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group), Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», ООО «Интернет Решения» (Ozon), ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «УГМК», АО «РМК»
Среди ключевых приоритетов компании — развитие передовых комплексных решений в области интеллектуальных систем безопасности, укрепление позиций на российском рынке и расширение присутствия в странах СНГ. Компания делает акцент на импортозамещении и технологической независимости России.
Мероприятия
- Компания «РУБЕЖ» представила решения для охранной и противопожарной безопасности на Securika Москва 2025
- Компания «РУБЕЖ» приняла участие в XII Международной выставке-форуме «Центр безопасности. 2025» 4–5 июня 2025 года в Минске
- Компания «РУБЕЖ» представила на конференции «Пожарная безопасность ТЭК» свои ключевые продукты в сфере систем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
- Группа компаний «РУБЕЖ» выступила организатором и участником всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ Регионы» в Перми.
- Группа компаний «РУБЕЖ» выступила организатором и участником всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ Регионы» в Новосибирске
- Компания «РУБЕЖ» выступила организатором и участником форума «Безопасность. Индустрия гостеприимства» в Санкт-Петербурге.
- 1 августа 2025 года производственный корпус компании «РУБЕЖ» в Саратове посетила делегация представителей торгово-промышленных палат Оренбургской и Томской областей.
СОБЫТИЯ
