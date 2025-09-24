Разделы

RUBEZH ООО «РУБЕЖ»

RUBEZH - ООО «РУБЕЖ»

Компания «РУБЕЖ» — один из лидеров российского и СНГ рынка систем безопасности, разрабатывающий и производящий интеллектуальные решения для объектов разного масштаба и назначения. Компания специализируется на создании комплексных решений, включая противопожарные системы, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы контроля и управление доступом (СКУД), а также интеграционные платформы для управления безопасностью объектов. Продукция компании применяется на объектах промышленности, критической информационной инфраструктуры, в государственном и коммерческом секторах. ООО «РУБЕЖ» основано в 2001 году.

Продуктовая линейка компании включает специализированные системы и устройства для противопожарной защиты, оповещения и контроля доступа (адресные пожарные панели, приборы управления, извещатели, громкоговорители, контроллеры СКУД), а также собственные аппаратно-программные комплексы для создания интегрированных систем безопасности, объединяющие охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и систему контроля и управления доступом (RUBEZH R3, SONAR RUBEZH, RUBEZH STRAZH, GLOBAL, R-PLATFORMA и др.).

Компания представлена во всех федеральных округах России и сотрудничает более чем с 30 дистрибьюторами и торговыми партнерами в России и странах СНГ. Команда компании насчитывает около 1500 сотрудников. Среди партнеров компании: ООО «ТЕХНОЛАЙТ» (LAYTA), АО «ТД Электротехмонтаж» (ЭТМ), АО «МЕРЛИОН» (Merlion) и другие. Среди клиентов компании: Центральный Банк, ПАО «СберБанк», АО «ТБанк», ПАО «Газпром», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group), Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», ООО «Интернет Решения» (Ozon), ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «УГМК», АО «РМК»

Среди ключевых приоритетов компании — развитие передовых комплексных решений в области интеллектуальных систем безопасности, укрепление позиций на российском рынке и расширение присутствия в странах СНГ. Компания делает акцент на импортозамещении и технологической независимости России.

Мероприятия

  • Компания «РУБЕЖ» представила решения для охранной и противопожарной безопасности на Securika Москва 2025
  • Компания «РУБЕЖ» приняла участие в XII Международной выставке-форуме «Центр безопасности. 2025» 4–5 июня 2025 года в Минске
  • Компания «РУБЕЖ» представила на конференции «Пожарная безопасность ТЭК» свои ключевые продукты в сфере систем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
  • Группа компаний «РУБЕЖ» выступила организатором и участником всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ Регионы» в Перми.
  • Группа компаний «РУБЕЖ» выступила организатором и участником всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ Регионы» в Новосибирске
  • Компания «РУБЕЖ» выступила организатором и участником форума «Безопасность. Индустрия гостеприимства» в Санкт-Петербурге.
  • 1 августа 2025 года производственный корпус компании «РУБЕЖ» в Саратове посетила делегация представителей торгово-промышленных палат Оренбургской и Томской областей.

СОБЫТИЯ

24.09.2025 R-Platforma подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
06.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж» 6
24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 2
10.02.2025 В жилом районе ALIA впервые будет интегрирован модуль автоматического распознавания госномеров на базе Ujin 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 2
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
23.11.2022 Российский разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности Rubezh перевел коммуникации на платформу TrueConf 3

RVi Group - Эрвиай Групп 5 2
Microsoft Corporation 25160 2
FireSec 1 1
Samsung Electronics 10551 1
NetApp - Network Appliance 646 1
Broadcom - VMware 2474 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Dell EMC 5083 1
Cisco Systems 5211 1
Huawei 4169 1
Lenovo Group 2343 1
Veeam Software 325 1
LG Electronics 3666 1
IBM - International Business Machines Corp 9539 1
Oracle Corporation 6841 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
Citrix Systems 835 1
Fujitsu 2065 1
Крок - Croc 1813 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Schneider Electric 588 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
TrueConf - ТруКонф 420 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 352 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Unicorn - Юникорн 59 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Extron Electronics 62 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
Biamp Systems 14 1
NICE Systems 65 1
Verint Systems 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
STULZ 26 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1342 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 222 1
Daikin Industries 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4303 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10010 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1408 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1801 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9219 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1648 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2055 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12199 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6169 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11221 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6601 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1512 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33441 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8752 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9632 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 497 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2620 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2013 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12223 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 295 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12068 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1989 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6924 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 610 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 853 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 856 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5771 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5553 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11394 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2308 1
Видеокамера - Camcorder 2313 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 124 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1981 2
RVi Group - STRAZH 1 1
RVi Group - R-OPERATOR 1 1
Microsoft Windows 16202 1
Microsoft Teams - MS Teams 608 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 198 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 587 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 61 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 513 1
Багатурия Вахтанг 1 1
Сысоев Александр 45 1
Фролов Антон 21 1
Пауков Сергей 17 1
Дьяконова Наталия 19 1
Губарев Валентин 17 1
Бочков Александр 2 1
Ракшин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 2
Азия - Азиатский регион 5709 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5229 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20052 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25607 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6171 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2444 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Импортозамещение - параллельный импорт 560 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2128 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1615 1
N+1 - Издание 180 1
