Российский разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности Rubezh перевел коммуникации на платформу TrueConf

Rubezh, разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности в России, перевёл коммуникации с Microsoft Teams на отечественную ВКС-платформу TrueConf Server. Для проведения множества ежедневных совещаний, консультаций, а также внешних конференций с заказчиками к полученной ВКС-сети подключили 500 сотрудников компании.

Компания Rubezh более 30 лет предоставляет заказчикам интеллектуальные системы безопасности различного назначения.

Эффективный рабочий процесс компании такого масштаба подразумевает большое количество ежедневных коммуникаций как между сотрудниками организации, так и с партнерами и заказчиками по всему миру. Регулярное обсуждение рабочих вопросов, консультации, обучение сотрудников и общение с пользователями привели к необходимости перевода рабочих процессов и корпоративного общения в гибридный формат.

Компания Rubezh нуждалась в качественном ВКС-решении со всеми необходимыми инструментами для совместной работы, способном объединить всех сотрудников в единую бесперебойную ВКС-сеть, которая позволит повысить скорость принятия производственных решений.

Ранее в организации использовался корпоративный сервис Microsoft Teams, однако данное ВКС-решение не могло гарантировать дальнейшую работоспособность на территории страны. Учитывая, что потеря доступа к налаженным корпоративным инструментам для компании недопустима, было принято решение о переводе коммуникаций на надежную российскую ВКС-систему, которая не зависит от санкций и блокировок со стороны зарубежных разработчиков. Проведя сравнительный анализ отечественных ВКС-решений, ИТ-специалисты Rubezh развернули платформу TrueConf Server для организации совместной работы и встреч с партнерами и заказчиками в гибридном режиме.

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На личные устройства сотрудников были установлены пользовательские приложения TrueConf, которые позволяют проводить быстрые и планируемые видеоконференции, общаться в чатах, делиться файлами, презентациями и рабочим столом. При этом обработка и хранение данных происходит на собственном оборудовании компании. Интеграция с LDAP позволила задействовать сетевой каталог для обеспечения безопасности, а также автоматической авторизации и синхронизации учетных записей пользователей.

К платформе TrueConf Server специалисты подключили 500 абонентов, а для решения рабочих вопросов и обучения сотрудников ежедневно проводится около 50 видеоконференций. При этом сотрудники могут подключаться ко встречам как из переговорных комнат и специально оборудованных рабочих мест, так и с личных устройств, независимо от местоположения.

«Ежедневно в компании проходит несколько десятков видеоконференций с различным количеством сотрудников, в том числе с гостевыми абонентами в рамках приобретенной лицензии, — сказал Александр Бочков, специалист ИТ-департамента Rubezh. — Использование решений TrueConf позволило обеспечить надежную корпоративную связь и совместную работу в безопасном удаленном режиме, а установка пользовательских приложений позволила объединить сотрудников, которые используют различные устройства и ОС».