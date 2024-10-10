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Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin

Компания «Веб Разработка», резидент Morion Digital, заключила договор с ИT-компанией «Юникорн» на разработку интеграционного модуля. Разработка предполагает интеграцию программного обеспечения Rubezh Video Operator с платформой Ujin. Заказчиком интеграции выступает компания «ЭрВиАй Групп» (RVI). Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Пользователями интеграции станут жители многоквартирных домов, резиденты административных зданий и объектов коммерческой недвижимости, сотрудники управляющих организаций. В результате в мобильном приложении Ujin и личном кабинете управляющей компании будут доступны видеопотоки с камер, установленных в местах общего пользования, архивы видеозаписей. Данные о камерах, заведенных в ПО Rubezh Video Operator, будут попадать на платформу Ujin при подключении модуля интеграции, который разрабатывает «ВР». Кроме того, интеграционный модуль будет обеспечивать передачу данных о событиях проезда автомобилей из Rubezh Video Operator на платформу Ujin. Из платформы Ujin в Rubezh Video Operator будет передаваться информация о госномерах автомобилей, которым разрешен проезд на придомовую территорию.

Разработка интеграции будет осуществляться на базе личного кабинета Ujin-разработчика, с помощью которого сторонние разработчики могут самостоятельно создавать интеграционные модули. Возможности платформы Ujin позволяют создавать умные здания, используя готовый продукт, при этом реализовать проект любой сложности, самостоятельно дорабатывая и развивая решение.

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«В нашей компании очень ценят профессионализм и преданное отношение к своей работе, того же мы ожидаем и от своих партнеров. В этом плане опыт, полученный от интеграции с платформой Ujin, оправдал все наши ожидания. Невооруженным взглядом видно, сколько времени и сил было вложено, чтобы сделать платформу комфортной для использования. Такое внимание к деталям и забота о пользователях заслуживает уважения», - отметил генеральный директор ООО «Веб Разработка» Виктор Ракшин.

«Благодаря интеграции жители многоквартирных домов и резиденты коммерческой недвижимости смогут самостоятельно просматривать видео с камер видеонаблюдения, установленных в здании и местах общего пользования, через мобильное приложение Ujin. Они смогут получить прямой доступ к видеопотокам и архивам видеозаписей, без необходимости обращаться в управляющие организации или устанавливать дополнительное оборудование. Это сделает жизнь жителей более комфортной и безопасной», - сказал руководитель отдела развития продукта «ЭрВиАй Групп» Антон Фролов.

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