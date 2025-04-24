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RVi Group Эрвиай Групп

RVi Group - Эрвиай Групп

RVi Group — российский разработчик решений для видеонаблюдения и безопасности. Продукты компании используются на промышленных объектах, в транспортной инфраструктуре, коммерческой недвижимости и социальных учреждениях

Судебные дела (12) на сумму 41 063 437 ₽
в качестве истца (8) на сумму 18 621 643 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 3 500 001 ₽


24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:

Rubezh - Рубеж КБ 4 2
Ventra - Вентра 35 1
Ростелеком 9872 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
1С-Битрикс - Bitrix 589 1
X-Com - Икс ком 149 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
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Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
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NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 1
NVI 7 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Saber Interactive 32 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 5 1
iTentika - Айтентика 17 1
ВИПАКС - VIPAKS 5 1
Бевард НПП - Beward 9 1
Murex 5 1
Nord Clan - Норд Клан 6 1
FireSec 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 1
Газпром нефть 633 1
Superjob - Суперджоб 577 1
Сбер - СберАвто 31 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 6 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 12 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
Администрация Барнаула 16 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1851 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 1
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 347 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4040 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10094 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
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Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 126 1
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