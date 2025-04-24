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RVi Group Эрвиай Групп
RVi Group — российский разработчик решений для видеонаблюдения и безопасности. Продукты компании используются на промышленных объектах, в транспортной инфраструктуре, коммерческой недвижимости и социальных учреждениях
RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Яресько Александр 14 1
|Фролов Антон 19 1
|Долгов Василий 25 1
|Чиченин Александр 4 1
|Ракшин Виктор 1 1
|N+1 - Издание 168 1
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