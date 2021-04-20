Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России

Необычные ИТ-вакансии

Среди доступных вакансий в области ИТ время от времени появляются редкие и порой экзотические предложения. Представители сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter специально для CNews составили подборку таких необычных вакансий для ИТ-специалистов по состоянию на апрель 2021 г.

В список вошли редко встречающиеся на российском рынке ИТ-профессии – например, мастер по обслуживанию майнинг-ферм, инженер по интеграции георадара, программист микроконтроллеров, сборщик робототехники, специалист по мастер-данным, а также должности, даже название которых зачастую понятно лишь узким специалистам в своей области – например, алготрейдер.

Как ранее рассказывал CNews, согласно выводам исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест, 2020»), к 2025 г. за счет развития технологий 85 млн сотрудников средних и крупных компаний лишатся работы, и в то же время будет создано 97 млн новых рабочих мест, в частности, в таких сферах, как искусственный интеллект, «зеленая экономика» и облачные технологии.

Днем с огнем

Как рассказали CNews специалисты HeadHunter, редкие вакансии бывают разными, и у них есть собственная классификация. Так, например, относительно редкими принято считать вакансии, которые публикуются в количестве порядка 100-300 в год. Редкими считают вакансии числом публикаций порядка 11-100 в год.

На российском рынке есть уникальные ИТ-вакансии с единицами предложений за год

Есть и уникальные вакансии – те, что насчитывают лишь единицы публикаций за год. Тем не менее, отмечают в HeadHunter, даже сотни предложений в год выглядят нестандартно на фоне массовых вакансий.

Инженер по интеграции георадара

Вакансия инженера по интеграции георадара, опубликованная на HeadHunter, подразумевает зарплатный уровень от 200 тыс. руб. на руки. На эту должность в московскую компанию Exante разыскивается специалист с 1-3 летним опытом работы, в совершенстве понимающий принципы работы современных георадаров, имеющий представление о рынке таких продуктов и обладающий опытом программирования (Python и др.) для интеграции приборов с компьютерами и создания кода для автоматизации классификации найденных целей.

Претенденту на должность предстоит работать над созданием автоматического комплекса георазведки и другой профильной продукции, заниматься интеграцией георадара в проект, а также регулярно принимать участие в полевых тестированиях приборов в Подмосковье.

Аналитик цифровой трансформации госсектора

Интересная возможность потрудиться в госсекторе: на должность аналитика по цифровой трансформации госкорпораций в «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» разыскивается специалист с опытом работы в этой сфере не менее трех лет. Ожидаемая ежемесячная зарплата – на уровне 150-300 тыс. руб. на руки.

Аналитику на этой должности предстоит консультировать и контролировать процесс трансформации госкорпораций в рамках утвержденных методических рекомендаций и выбранной стратегии трансформации. Среди потенциальных вопросов консультаций такие как ИТ-архитектура, вопросы информационной безопасности. Специалисту по долгу службы также придется внимательно отслеживать российскую политику импортозамещения чтобы следовать в русле ее требований.

Претенденту необходимо высшее образование в области бизнес-информатики, опыт решения бизнес-задач с помощью ИТ, опыт в поддержке принятия решений для управления эффективностью бизнеса, организацией корпоративных систем, архитектурой бизнес-процессов, реорганизацией и оптимизацией бизнеса.

Программист графики

Игровая студия Saber Interactive из Санкт-Петербурга разыскивает в штат на полную занятость с гибким графиком «программиста графики». Под этим непривычным термином скрывается набор должностных обязанностей рендер-программиста, которому предстоит заниматься нынешними и будущими поколениями игровых консолей и игровых ПК – в том числе, с графическими API DirectX12, Vulkan и их консольными аналогами, с технологиями DXR, Mesh shaders, Realtime GI и VXGI.

Программисту графики предстоит работать в GameDev-команде над разработкой собственного движка, заниматься оптимизацией кода под процессор и графику, использовать технологии terrain, global illumination, vegetation, instancing, temporal solutions и нейросети – все это в режиме арт-пайплайна в сотрудничестве с арт-отделом.

Претендент на должность должен демонстрировать навыки свободного владения C/C++, работы с алгоритмами и структурами данных, иметь достаточные знания в линейной алгебре, компьютерной графике, умении программирования GPU, оптимизации CPU, GPU и памяти. Опыт разработки инструментария и программирования на С# будет зачетным плюсом.

Размер зарплаты программиста графики в вакансии не указан, однако работодатель помимо достойного ее уровня обещает участие в амбициозных проектах мирового уровня, профессиональный рост и развитие, официальное оформление и бесплатное обучение английскому языку.

Программист микроконтроллеров

Вакансия программиста микроконтроллеров с зарплатой в диапазоне 120-160 тыс. руб. на руки в крупной московской компании «Эрвиай групп» подразумевает наличие серьезного базового образования – как плюс диплом МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана или МИФИ, знания языков С/С++, опыта работы с микроконтроллерами – не менее трех лет, в том числе, с интерфейсами UART, USB, I2C, SPI, разработки с использованием FreeRTOS или аналогов.

Вакансия подразумевает командную работу по разработке устройств оповещения, пожарной охраны, контроля доступа и подобных, с применением микроконтроллеров класса STM32 и PIC, с управлением и передачей данных по интерфейсам 485, I2C, I2S, Modbus, а также с применением стандартных протоколов связи и шифрования.

Специалист по ведению мастер-данных

Для соискателей с высшим образованием, опытом работы с массивами данных более 10 тыс. строк в Excel (владение формулами и работа со сводными таблицами) и навыками заведения нового ассортимента в информационную систему, предлагается вакансия специалиста по ведению мастер-данных с ежемесячным окладом до 65 000 руб. до вычета налогов. Работать предстоит в офисе крупнейшего российского ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

Успешному кандидату предстоит заводить в систему новый ассортимент товаров, сверять логистические мастер-данные с клиентами по ключевым параметрам. Трудоустройство возможно как в офис, так и на «удаленку», работодатель обещает официальное оформление в соответствии с ТК, ДМС после испытательного срока, а также различные корпоративные плюсы, включая скидки на продукцию компании и партнеров.

Сборщик робототехники

Сборщика робототехники на полную занятость разыскивает московская компания Ventra. Кандидату необходим опыт в сборке ПК, навыки работы в команде, сборки конструкций по чертежам, умение оптимизировать монотонные рутинные операции.

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Апгрейд профессии со сборщика компьютеров до сборщика роботов предполагает ежемесячный доход в размере 50-60 тыс. руб. на руки.

Помощник алготрейдера

Алготрейдеру (специалисту по автоматизации процессов торговли на финансовых рынках – прим. CNews) международной платформы торгов в цифровых валютах EXMO на удаленную работу требуется помощник, который может рассчитывать на ежемесячный доход от 150 000 руб. на руки плюс ДМС со стоматологией и другие приятные бонусы.

От претендента требуется наличие высшего технического, математического или финансового образования, желателен опыт алгоритмической торговли, работы во фронт-офисе в трейдинге, а также опыт разработчика со знанием Python, SQL, REST, WebSocket и опыт работы с системами murex или calypso. Не будут лишними знания биржевых продуктов, таких как валютные пары, акции и фьючерсы.

В процессе работы джуниор-алготрейдеру предстоит разрабатывать техзадания для разработчиков на основе бизнес-задач, прорабатывать реализацию торговых алгоритмов, заниматься тестированием и другими сопутствующими задачами.

Мастер по обслуживанию майнинг-ферм

Еще одна вакансия из разряда совершенно новых профессий, которая, впрочем, со временем может стать достаточно распространенной: на полный рабочий день требуется мастер по обслуживанию майнинг-ферм, и по совместительству сисадмин, с ежемесячным окладом от 80 до 150 тыс. руб. на руки.

От претендента на должность требуется знание и понимание работы майнингового оборудования, достаточный уровень знаний в области майнинга криптовалют, опыт в сборке, установке, тестировании и эксплуатации оборудования, ПО, сетевого оборудования.

В рабочее время мастеру предстоит заниматься обслуживанием и настройкой оборудования, устранением физических дефектов, текущим ремонтом оборудования, выявлением неисправностей, пуско-наладочными работами и другими сопутствующими задачами, включая профилактику и техподдержку.

Старший инженер по движку Unreal Engine 4

Для разработчика игр на базе движка Unreal Engine 4 с опытом более шести лет есть удаленная вакансия старшего инженера в компанию Dragon's Lake Entertainment со штаб-квартирой на Кипре и представительством в Санкт-Петербурге. Претенденту на должность предстоит заниматься разработкой и поддержкой уже существующих и будущих проектов, вносить свежие идеи по всем аспектам разработки и производства игр, заниматься самосовершенствованием и поддержкой коллег в выбранной области.

Претенденту на должность необходимы продвинутые знания UE4, профессиональное владение языком C++, отличные навыки в математике, знание игровых подсистем и компонентов игрового оборудования и другие умения. Зарплата по этой вакансии не указана, но работодатель уверяет, что оклад и сопутствующие бонусы будут достойными.

Рынок ИТ-вакансий в России

Ранее CNews в содружестве с HeadHunter рассказал о наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансиях в России на конец марта 2021 г., Как выяснилось, большинство из них так или иначе связаны с программированием, а в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

Ранее CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.