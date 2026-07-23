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Индексная книга (каталог) CNews*
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Calypso

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для рыбалки 1
14.06.2024 Новый кросс-платформенный троян бьет и по Windows, и по Linux 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
28.04.2021 Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе» 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1
15.03.2021 Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп 1
02.10.2019 Банк «Открытие» и Epam оперативно внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса 1
09.06.2016 Keolis Lille и Gemalto выпустили браслеты для бесконтактной оплаты проезда в транспорте 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 1
19.02.2015 Luxoft занялся трейдингом 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 1
18.09.2013 Custis внедрил в «Газпромбанке» систему учета для сделок на межбанковском валютном рынке 1
14.04.2011 Motorola показала КПК с NFC-модулем 1
13.04.2011 Motorola Solutions анонсировала мобильный компьютер MC75A с функцией считывания HF RFID меток 1
27.06.2008 Приход Nocturnal Sonata 1
27.10.2006 Rainbow Six: Vegas. Видео 1
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1
03.03.2005 Мобильники могут обрести спутниковое радио 1
03.03.2005 Мобильники могут обрести спутниковое радио 1
17.12.2004 Остров в компьютерной игре был продан за $26 тыс. 1
09.04.1999 "Сервис Плюс", Siemens Nixdorf Informationsysteme AG и Superdata проведут семинар, посвященный автоматизации торговых предприятий 1
09.04.1999 "Сервис Плюс", Siemens Nixdorf Informationsysteme AG и Superdata проведут семинар, посвященный автоматизации торговых предприятий 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Calypso и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25742 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 3
Oracle Corporation 7067 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
Motorola Solutions 113 2
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 2
Сервис Плюс 187 2
Siemens AG - Siemens Group 2670 2
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
Siemens Nixdorf Informationssysteme - SNI - Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH - Nixdorf Computer AG 17 2
Murex 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15684 2
Microsoft Corporation - GitHub 1067 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9499 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Lenovo Motorola 3563 2
Thales - Gemalto 189 1
IDX - Системы управления идентификацией 21 1
Tibco Software 94 1
GFI Software 209 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 770 1
Luxms 120 1
Ventra - Вентра 49 1
Broadvision 69 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Winnti Group - Хакерская группировка 15 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Руссобит-М 266 1
Oracle Siebel Systems 519 1
OpenText - Vignette 61 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
OpenText - Actuate 9 1
Azul Systems 3 1
IBM - Bowstreet 5 1
Invoq Systems 1 1
CA Technologies - Netegrity 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 3
ГПБ - Газпромбанк 1266 3
Альфа-Банк 1971 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ВТБ - Почта Банк 513 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 2
Сбер - СберАвто 38 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 5 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Exante - Экзанте 4 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
Strata Partners 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1232 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2932 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1891 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1511 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2413 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Superjob - Суперджоб 845 1
Синара ГК - Sinara Group 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 2
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 477 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3292 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5414 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Федеральное казначейство России 1945 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34749 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64789 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33364 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36020 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7561 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14210 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27335 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18287 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25496 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1161 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13205 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2837 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 786 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 317 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14738 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13072 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12185 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26058 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13905 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3250 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5615 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6211 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29632 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 632 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12889 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 391 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7657 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13675 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 459 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2470 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4583 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13858 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 19 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5995 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4766 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16112 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10726 2
Аксессуары 4267 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5687 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 2
Linux OS 11494 2
Microsoft Office 4154 2
Microsoft Windows 16855 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Oracle Java - язык программирования 3461 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1313 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 2
Epic Games - Unreal Engine 337 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
Microsoft DirectX 722 1
C/C++ - Язык программирования 887 1
Альфа-Мобайл 87 1
SAP NetWeaver 158 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3549 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Sybase 292 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
IBM DataPower 11 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 64 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 31 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
Luxms BI 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5243 1
Водясов Алексей 222 2
Сыкулев Андрей 85 2
Середа Андрей 10 1
Тихомиров Сергей 19 1
Иванов Евгений 46 1
Кувшинов Денис 27 1
Поляков Александр 54 1
Благирев Вячеслав 15 1
Storey David - Сторей Девид 2 1
Данилина Марианна 32 1
Дубровский Юрий 9 1
Мосеев Виталий 16 1
Тятенкова Елена 26 1
Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
Тульчинский Станислав 90 1
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 1
Sanders Bob - Боб Сандерс 6 1
Тютюнник Александр 45 1
Castronova Edward - Кастронова Эдвард 7 1
Манеркин Алексей 2 1
Williams Dick - Уильямс Дик 2 1
Чекмарев Анатолий 21 1
Каплунник Ирина 1 1
Velthuizen Francine - Вельтюизен Франсин 1 1
Цепков Максим 1 1
Мельникова Анастасия 439 1
Демидов Сергей 129 1
Оганесян Артак 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 165516 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19053 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 4
Монако Княжество 107 2
Европа 24933 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47466 2
Земля - планета Солнечной системы 10845 2
Индия - Bharat 5860 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 2
Таиланд - Королевство 914 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Сатурн - Титан (спутник) 531 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Франция - О-де-Франс - Лилль 20 1
Казахстан - Республика 6021 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19478 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8535 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4469 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5071 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Ближний Восток 3146 1
Франция - Французская Республика 8162 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1790 1
Бразилия - Федеративная Республика 2517 1
Турция - Турецкая республика 2606 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1132 1
Кипр - Республика 635 1
Европа Западная 1496 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53276 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27186 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57473 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6559 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15974 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2522 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 660 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6495 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33610 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18088 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1390 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21545 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 227 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1375 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 211 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6145 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2221 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3059 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 1
Английский язык 7023 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 1
Ergonomics - Эргономика 1748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5093 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8796 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3989 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5591 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8910 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7464 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7385 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6722 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 2
New Scientist 1448 1
Telecom.paper 194 1
Bloomberg 1618 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Superdata 12 2
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3655 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1211 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 488 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 737 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 94 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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