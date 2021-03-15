Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп

Опасения в том, что недавние уязвимости нулевого дня в Microsoft Exchange спровоцируют волну атак шифровальщиков, высказывались давно, и вот такой шифровальщик появился. Между тем, Microsoft удалила экспериментальный эксплойт к уязвимостям из GitHub, что привело к скандалу.



Ждали и дождались

Появился первый шифровальщик, прицельно атакующий недавно раскрытые уязвимости в Microsoft Exchange. В частности, 2 марта 2021 г. Microsoft опубликовала внеочередные исправления для четырех багов нулевого дня, из которых наиболее опасной является CVE-2021-26855, также известная как ProxyLogon. К тому времени злоумышленники уже активно пользовались этими уязвимостями, что и потребовало принятия экстренных мер.

Опасения, что эти уязвимости могут использоваться для распространения шифровальщиков, высказывались с самого начала. Теперь это стало реальностью: с 9 марта в систему идентификации шифровальщиков ID-Ransomware начали загружать сэмплы нового вредоноса и прилагающиеся записки с требованием выкупа, обнаруженные на серверах Exchange.

Шифровальщик был идентифицирован как Ransom:Win32/DoejoCrypt.A или DearCry. Его загрузка на уязвимые серверы, по всей видимости, производилась вручную.

Шифровальщик Dearcry начал атаковать уязвимости в Microsoft Exchange

Как отмечается в материале издания Bleeping Computer, шифровальщик использует алгоритмы AES-256 + RSA-2048. Все зашифрованные файлы снабжаются расширением CRYPT, в самом начале содержимого каждого файла появляется слово DEARCRY! (с восклицательным знаком в конце). Как минимум у одной жертвы злоумышленники потребовали $16 тыс.

По данным компании Palo Alto Networks, за последние несколько дней обновления, исправляющие уязвимости, были установлены на несколько десятков тысяч серверов Exchange. К сожалению, существуют также другие десятки тысяч серверов — старых, которые не могут получить обновления напрямую.

В Palo Alto рекомендуют рассматривать любой необновленный сервер как заведомо скомпрометированный, пока не доказано обратное: между началом практических атак и выпуском патчей прошли не менее двух месяцев.

К настоящему времени известно о десятках тысяч организаций, в той или иной степени пострадавших от атак на Exchange, в их числе парламент Норвегии и Европейское банковское управление. Microsoft указала, что активнее всего уязвимости эксплуатирует группировка Hafnium, предположительно связанная с китайскими спецслужбами. Но и десятки киберпреступных группировок — Tick, LuckyMouse, Calypso, Tonto Team, Mikroceen, Winnt iGroup и др. — в настоящий момент продолжают охоту на уязвимые серверы Exchange.

Позаботились, спасибо

Дополнительный скандал разгорелся в середине марта 2021 г., когда стало известно, что вьетнамский эксперт по информационной безопасности Нгуен Чан (Nguyen Jang) опубликовал на GitHub код экспериментального эксплойта к уязвимости CVE-2021-26855 в Exchange, а администрация сервиса его моментально удалила, ссылаясь на то, что эксплойт представляет практическую угрозу для клиентов Microsoft.

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GitHub принадлежит Microsoft. Другие репозитории, на которых Нгуен Чан разместил свой код, не стали предпринимать никаких мер против него. Решение руководства GitHub или Microsoft удалить код не вызвало никакого энтузиазма у других экспертов по безопасности, поскольку, во-первых, оно мало соотносится с правилами GitHub (другие PoC-эксплойты встречаются там в изобилии), а во-вторых, потому, что никакого собственно вредоносного содержания в коде Нгуена Чана нет.

Представители GitHub, однако, отступаться от своего решения не намерены: в качестве причины удаления кода они назвали тот факт, что речь идет о «недавно раскрытой и активно эксплуатируемой уязвимости».

Другие эксперты отметили, что код Чана работоспособен только при некоторых изменениях в нем. То есть, реальная опасность самого эксплойта не слишком высока.

«Озабоченность проблемой со стороны Microsoft понятна, но это совершенно не повод подавлять распространение информации и кода, который они, кстати, и не стали бы удалять, не касайся дело их собственных разработок, — указывает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Более того, для той же уязвимости на GitHub опубликованы и другие PoC-эксплойты, и их удалять не стали. Почему санкциям подвергся код вьетнамского эксперта, непонятно. В любом случае, правила GitHub не запрещают размещать подобные вещи в его репозиториях, а произвольное удаление под каким бы то ни было благовидным предлогом весьма негативно сказываются на взаимоотношениях между экспертным сообществом и Microsoft».