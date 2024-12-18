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Mimikatz функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных



18.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила первый большой обзор деятельности кибергруппы C.A.S 1
28.10.2024 Новая жадная шифрогруппировка требует с жертв до $60 млн 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
06.06.2024 Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор 1
23.04.2024 «МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
16.05.2023 Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году 1
11.01.2023 Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1
07.09.2022 Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах 1
01.12.2020 Хакеры вынудили заплатить выкуп авторов ТВ-шоу «Голос» и «Большой брат» 1
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
21.08.2020 Гибридный ботнет для Windows научился захватывать Linux-системы 1
14.08.2020 Выпущен набор хакера-вымогателя для тех, кто не умеет программировать 1
03.06.2020 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности зафиксированных в начале 2020 года целевых атак 1
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира 1
25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку 1
25.10.2017 Eset представила анализ шифратора Diskcoder.D (Bad Rabbit) 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
13.04.2017 «Доктор Веб» предупредил о вредоносной рассылке 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Mimikatz и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 7
Microsoft Corporation 24625 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
ESET - ESET Software 1133 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
GitHub 814 2
Telegram Group 1983 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Sophos - SophosLabs 414 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Palo Alto Network Unit 42 10 1
TeamTNT - Хакерская группировка 1 1
Intezer 6 1
NetScout Systems - Network General 13 1
Veeam Software 318 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Defender 128 1
Palo Alto Networks 146 1
Trend Micro 601 1
Bitdefender 156 1
SafeBreach Labs 14 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Cylance 14 1
CrowdStrike Holdings 39 1
SentinelOne 20 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Yara - Яра 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Visa International 1949 1
Unsplash 764 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 26
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 17
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Оцифровка - Digitization 4541 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Microsoft Windows 15657 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 9
Microsoft Windows PowerShell 174 5
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 20 4
Linux OS 9937 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Microsoft Windows XP 2399 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 2
Microsoft Office Word 776 2
Google VirusTotal 80 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office 3734 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Calypso 24 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Toolbelt 1 1
Dr.Web Security Space 63 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Microsoft Windows 7 1979 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Windows Server 2016 52 1
Dr.Web LiveCD - Dr.Web LiveDisk - Dr.Web LiveUSB 7 1
Microsoft Windows Print Spooler 2 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 331 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Мельникова Анастасия 372 3
Водясов Алексей 222 2
Копейцев Вячеслав 4 2
Сапронов Константин 9 2
Зайцев Михаил 260 1
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Шипулин Антон 5 1
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Луцив Данила 6 1
Павлов Никита 67 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 2
Ближний Восток 2943 2
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Польша - Республика 1959 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Нидерланды 3517 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Таиланд - Королевство 816 1
США - Пенсильвания 358 1
США - Делавэр 169 1
Америка Центральная 75 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Украина 7608 1
Европа 21768 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Индонезия - Республика 957 1
Франция - Французская Республика 7846 1
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Европа Восточная 3075 1
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Reference - Референс 184 1
Большой Брат 6 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
BleepingComputer - Издание 337 3
Фонтанка 29 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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