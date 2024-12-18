Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1

Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор 1

Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1

Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1

Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 1

Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1