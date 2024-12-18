Mimikatz функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных
Mimikatz и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 372 3
|Водясов Алексей 222 2
|Копейцев Вячеслав 4 2
|Сапронов Константин 9 2
|Зайцев Михаил 260 1
|Круглов Кирилл 10 1
|Кувшинов Денис 18 1
|Шипулин Антон 5 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Луцив Данила 6 1
|Павлов Никита 67 1
|Чувакин Антон 3 1
|Назаров Никита 10 1
|Баулин Валерий 43 1
|BleepingComputer - Издание 337 3
|Фонтанка 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.