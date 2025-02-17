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TeamTNT Хакерская группировка



17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS 1
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TeamTNT и организации, системы, технологии, персоны:

Intezer 6 1
Palo Alto Network Unit 42 10 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1424 1
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 851 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Microsoft Windows 15717 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 27 1
Docker - Платформа распределённых приложений 339 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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