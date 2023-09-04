Monero (XMR)

Внедрение майнера через qBitTorrent Злоумышленники научились использовать популярный торрент-клиент qBitTorrent для тайного внедрения инструментов добычи криптовалюты Monero , пишет TorrentFreak. Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Она снискала репутацию самой криминальной к

Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей ьных сайтов, выдающих себя за официальные ресурсы для скачивания MSI Afterburner. При загрузке дистрибутива пользователю действительно устанавливается утилита, но кроме нее еще и майнеры криптовалюты Monero (наиболее популярной в криминальном мире) и иногда RedLine. Адреса сайтов, с которых предлагается скачать скомпрометированные дистрибутивы, обычно содержат слова msi, afterburner и downl