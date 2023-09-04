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Monero (XMR) криптовалюта на основе протокола CryptoNote

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов

Внедрение майнера через qBitTorrent Злоумышленники научились использовать популярный торрент-клиент qBitTorrent для тайного внедрения инструментов добычи криптовалюты Monero, пишет TorrentFreak. Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Она снискала репутацию самой криминальной к
06.03.2023 Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей

ьных сайтов, выдающих себя за официальные ресурсы для скачивания MSI Afterburner. При загрузке дистрибутива пользователю действительно устанавливается утилита, но кроме нее еще и майнеры криптовалюты Monero (наиболее популярной в криминальном мире) и иногда RedLine. Адреса сайтов, с которых предлагается скачать скомпрометированные дистрибутивы, обычно содержат слова msi, afterburner и downl
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux

ак на системы с развернутыми на них виртуальными узлами Docker и последующей генерации криптовалюты Monero (XMR), естественно, несанкционированной. Теперь разработчики снабдили свой вредонос ср
25.11.2019 Хакеры обчистили владельцев самой криминализированной криптовалюты

Большой куш Администраторы Monero Project, проекта самой криминализированной криптовалюты Monero расследуют инцид
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV

ерты компании BlackBerry Cylance обнаружили серию кибератак, в ходе которых вредоносный код был скрыт в аудиофайлах с расширением .WAV. С помощью таких файлов распространялись бэкдоры и криптомайнеры Monero. Использование стеганографии - когда вредоносный код прячется в файлах неисполняемых и, в целом, совершенно безобидных форматов, - довольно распространённый приём для обхода защитных сре
09.10.2017 Eset: мошенники заработали $63 тыс. на вредоносном майнере криптовалюты Monero

вили новую мошенническую кампанию. Атакующие заражают веб-серверы вредоносным майнером криптовалюты Monero (XMR). Операция продолжается как минимум с мая 2017 года. Злоумышленники, стоящие за д

Публикаций - 126, упоминаний - 141

Monero (XMR) и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
Check Point Software Technologies 829 23
Google LLC 12690 13
Microsoft Corporation 25775 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
MVPower 12 9
ESET - ESET Software 1161 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Telegram Group 2940 6
Gen Digital - Avast Software 184 5
Apple Inc 13156 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
PayPal 671 4
Trend Micro 651 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
Turla - Хакерская группировка 23 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
Технологии Будущего 169 2
TerraMaster Technology 23 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Sharp Corporation 1062 1
Snapchat 151 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 1
Zscaler 23 1
Coinbase 70 1
Cylance 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 5 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
Транснефть 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Starbucks 91 1
PornHub 26 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Dyson 157 1
Colonial Pipeline 34 1
Резонанс НПП 407 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Mossack Fonseca 5 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Cayman National Bank 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Tesla Motors 461 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
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Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
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ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
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