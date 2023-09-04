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Monero (XMR) криптовалюта на основе протокола CryptoNote
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.09.2023
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Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов
Внедрение майнера через qBitTorrent Злоумышленники научились использовать популярный торрент-клиент qBitTorrent для тайного внедрения инструментов добычи криптовалюты Monero, пишет TorrentFreak. Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Она снискала репутацию самой криминальной к
|06.03.2023
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Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей
ьных сайтов, выдающих себя за официальные ресурсы для скачивания MSI Afterburner. При загрузке дистрибутива пользователю действительно устанавливается утилита, но кроме нее еще и майнеры криптовалюты Monero (наиболее популярной в криминальном мире) и иногда RedLine. Адреса сайтов, с которых предлагается скачать скомпрометированные дистрибутивы, обычно содержат слова msi, afterburner и downl
|08.10.2020
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Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux
ак на системы с развернутыми на них виртуальными узлами Docker и последующей генерации криптовалюты Monero (XMR), естественно, несанкционированной. Теперь разработчики снабдили свой вредонос ср
|25.11.2019
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Хакеры обчистили владельцев самой криминализированной криптовалюты
Большой куш Администраторы Monero Project, проекта самой криминализированной криптовалюты Monero расследуют инцид
|21.10.2019
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Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV
ерты компании BlackBerry Cylance обнаружили серию кибератак, в ходе которых вредоносный код был скрыт в аудиофайлах с расширением .WAV. С помощью таких файлов распространялись бэкдоры и криптомайнеры Monero. Использование стеганографии - когда вредоносный код прячется в файлах неисполняемых и, в целом, совершенно безобидных форматов, - довольно распространённый приём для обхода защитных сре
|09.10.2017
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Eset: мошенники заработали $63 тыс. на вредоносном майнере криптовалюты Monero
вили новую мошенническую кампанию. Атакующие заражают веб-серверы вредоносным майнером криптовалюты Monero (XMR). Операция продолжается как минимум с мая 2017 года. Злоумышленники, стоящие за д
Monero (XMR) и организации, системы, технологии, персоны:
|Дягилев Василий 84 14
|Водясов Алексей 222 7
|Путин Владимир 3454 6
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 5
|Павлов Никита 146 4
|Галушкин Олег 182 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Кирюхин Дмитрий 86 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Аксаков Анатолий 163 3
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 2
|Калинин Дмитрий 38 2
|Дуров Никита 4 2
|Паршин Максим 323 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Иванов Андрей 61 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|McAfee John - МакАфи Джон 31 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Наместников Юрий 40 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Голованов Сергей 77 1
|Трофимчук Василий 4 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Буравцов Александр 20 1
|Фирш Алексей 6 1
|Улюкаев Алексей 31 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Рушайло Владимир 4 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Швецов Сергей 7 1
|Гришина Анастасия 3 1
|Просветова Анна 2 1
|Шишкова Татьяна 17 1
|Best Emma - Бест Эмма 1 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Перцев Алексей 1 1
|BleepingComputer - Издание 458 5
|The Verge - Издание 619 3
|Forbes - Форбс 1002 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|CoinMarKetCap 23 2
|CoinDesk 4 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|TorrentFreak (TF) 159 1
|Ars Technica 450 1
|MacUpdate 2 1
|Rusbase 16 1
|Securelist 30 1
|Richlogs 1 1
|Hacker News 92 1
|Investing.com 6 1
|Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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