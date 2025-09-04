Разделы

APT-C Donot Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Индийская APT-группа вплотную занялась европейскими дипломатами 2
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1
28.03.2019 Eset изучила новые приемы группировки Oceanlotus 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

APT-C и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1391 2
Gamaredon - Хакерская группировка 5 2
TA505 - Хакерские группировки 7 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 2
ESET - ESET Software 1140 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 18 1
Check Point Software Technologies 779 1
MVPower 11 1
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni - Хакерская группировка 7 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13307 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30309 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 871 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3078 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7645 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 63 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3209 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1246 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 833 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1645 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8409 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 579 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1642 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
C&C - Command and Control server 90 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 879 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2275 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70469 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13191 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8766 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8621 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25216 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9874 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12037 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26544 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7287 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31246 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5188 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2486 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 838 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2862 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 192 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 646 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 156 2
Microsoft Office 3881 1
WordPress Foundation - WordPress 234 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Google Android 14463 1
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
xHelper - вирус 15 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 598 1
Авезова Яна 18 2
Дягилев Василий 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 152744 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 2
Южная Корея - Республика 6788 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Монголия 361 1
Филиппины - Республика 576 1
Камбоджа - Королевство 152 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 78 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Азия - Азиатский регион 5679 1
Иран - Исламская Республика Иран 1108 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50197 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53804 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31019 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1013 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
