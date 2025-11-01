Разделы

01.11.2025 Ботнеты стали охотиться на серверы PHP 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 1
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 1
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
10.08.2020 Check Point: троян Emotet активизировался после пятимесячного затишья 1
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 1
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 1
19.12.2019 Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1
30.08.2018 Check Point: число атак на маршрутизаторы и устройства интернета вещей удвоилось 1

Check Point Software Technologies 797 11
Microsoft Corporation 25190 3
Google LLC 12178 2
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 13 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 5 1
Evil Corp - Хакерская группировка 11 1
OldGremlin - Хакерская группировка 12 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 256 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tesla Motors 420 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5741 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 596 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13522 11
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 128 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6940 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31216 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3254 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9919 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1701 10
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 461 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7709 9
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 596 9
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1330 9
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 143 9
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 339 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26984 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 851 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1719 8
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 201 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8086 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2291 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9664 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31701 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4249 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3126 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2364 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5649 4
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 103 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12155 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25440 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 885 4
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 135 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2926 3
Кибербезопасность - DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 18 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 868 3
C&C - Command and Control server 92 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3551 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1201 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 663 3
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 130 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 199 3
Google Android 14590 11
xHelper - вирус 15 9
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5106 8
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 7
Microsoft Windows 16241 6
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 194 5
JavaScript - JS - язык программирования 1315 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 3
Google Chrome - браузер 1634 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 3
Microsoft Outlook 1415 3
Mozilla Firefox - браузер 1915 3
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 2
JSEcoin - криптовалюта 7 2
Linux Git Repository 2 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 612 2
MediaGet 4 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Google AdMob Сертификация 43 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 32 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Linux OS 10799 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1088 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Дягилев Василий 84 10
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 155294 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 2
Европа 24587 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Ближний Восток 3022 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Америка Южная 868 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50880 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6843 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10617 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9542 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2726 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6285 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11365 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 821 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7439 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7224 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31536 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3139 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 860 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2140 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3677 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3724 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 11
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 964 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
