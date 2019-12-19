Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd., опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активными угрозами в ноябре 2019 года. Эксперты сообщили, что впервые за последние три года в общий список вредоносных программ вошел мобильный троян, и он же стал самой распространенной мобильной угрозой за последний месяц.

Мобильный троян XHelper активен с марта 2019 года. Многоцелевой троян, предназначенный для пользователей Android, способен загружать другие вредоносные приложения, отображать вредоносную рекламу. Приложение способно скрывать себя от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливать себя, если пользователь удаляет его. В течение последних шести месяцев код вредоносного ПО постоянно обновлялся, что помогало ему обходить мобильные антивирусные решения и продолжать заражать новые устройства. В результате он занял 8 место в топ-10 вредоносных программ.

В России исследователи также отмечают активность инфостилера Formbook — он затронул почти 12% организаций. Главная опасность Formbook и других подобных программ в том, что долгое время они могут оставаться незамеченными, чтобы собрать как можно больше информации с устройства жертвы. Инфостилеры могут украсть информацию о банковском счете, номере кредитной карты, телефонном номере и прочее.

«XHelper — универсальное многоцелевое вредоносное ПО, которое можно адаптировать к потребностям преступников, таким как распространение вымогателей, спам-кампаний или вредоносной рекламы. Сейчас преступники пытаются использовать несколько различных тактик для монетизации своих операций, вместо того чтобы следовать единой тенденции, например, такой как криптомайнинг, который доминировал в 2018 году, — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Поэтому важно, чтобы организации внедряли антивирусные решения последнего поколения не только в своих сетях, но и на мобильных устройствах сотрудников, чтобы защитить все конечные точки предприятия. Необходимо регулярно напоминать сотрудникам об опасностях открытия вложений из электронных писем, перехода по ссылкам, которые приходят от неизвестных источников».

Самое активное вредоносное ПО в ноябре 2019 в России.

Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то был рядовым банковским трояном, а в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний. Новый функционал позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Formbook — InfoStealer, предназначенный для ОС Windows. Впервые его обнаружили в 2016 году. Formbook продается на подпольных хакерских форумах, ценится за разнообразные методы уклонения и относительно низкую цену. FormBook собирает учетные данные из разных веб-браузеров, скриншоты; отслеживает и регистрирует нажатия клавиш, а также может загружать и выполнять файлы в соответствии с заказами C&C.

XMRig — программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

Самое активное вредоносное ПО в ноябре 2019 в мире.

Emotet сохранил свою позицию в топе списка вредоносных программ, затронув 9% организаций в мире. XMRig (7%) и Trickbot (6%) на втором и третьем месте соответственно.

Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то был рядовым банковским трояном, а в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний. Новый функционал позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

XMRig — программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

Trickbot — один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

Самые активные мобильные угрозы ноября 2019.

xHelper — новая программа в списке, стала самой распространенной вредоносной программой для мобильных устройств. За ней следуют Guerilla и Lotoor. xHelper — вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 года, используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрывать себя от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливать себя, если пользователь удаляет его.

Guerilla — кликер для Android, который может взаимодействовать с сервером удаленного управления, загружать дополнительные вредоносные плагины и агрессивно накручивать клики по рекламе без согласия или ведома пользователя.

Lotoor — программа, использующая уязвимости в операционной системе Android для получения привилегированного root-доступа на взломанных мобильных устройствах.

Самые распространенные уязвимости ноября 2019.

SQL-инъекция — вставка SQL-кода во входные данные от клиента к странице с использованием уязвимости в программном обеспечении приложения.

Ошибка HeartBleed в ПО OpenSSL TLS DTLS (CVE-2014-0160; CVE-2014-0346) — в OpenSSL существует уязвимость, позволяющая раскрыть содержимое памяти на сервере или на подключенном клиенте. Уязвимость связана с ошибкой при обработке пакетов Heartbeat TLS / DTLS.

Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса.

Global Threat Impact Index и ThreatCloud Map разработаны ThreatCloud intelligence, самой большой совместной сетью по борьбе с киберпреступностью, которая предоставляет данные об угрозах и тенденциях атак из глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud, содержащая более 250 миллионов адресов, проанализированных для обнаружения ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносных программ и более 5,5 миллионов зараженных сайтов, продолжает ежедневно идентифицировать миллионы вредоносных программ.