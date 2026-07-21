Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27011
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Linux Git Repository

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.07.2026 Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP» 1
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Linux Git Repository и организации, системы, технологии, персоны:

MVPower 12 2
Check Point Software Technologies 826 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14205 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3392 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 150 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 632 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7554 2
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 356 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8610 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1827 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1945 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1425 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 221 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 338 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 180 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7907 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7786 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 920 1
PHP php-cgi Query String Parameter Code Execution - PHP-инъекции - уязвимость 3 1
C&C - Command and Control server 94 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1653 1
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 162 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 217 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1264 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 138 1
HRM - Расчет отпуска 852 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4578 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9972 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 265 2
Google Android 15202 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5238 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 2
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
JavaScript - JS - язык программирования 1422 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Linux OS 11489 1
Mozilla Firefox - браузер 1943 1
Microsoft Windows 16852 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 1
xHelper - вирус 15 1
Microsoft Outlook 1506 1
Дягилев Василий 84 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 2
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще