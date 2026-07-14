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PHP php-cgi Query String Parameter Code Execution PHP-инъекции уязвимость

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.07.2026 «Перспективный мониторинг»: количество компьютерных инцидентов во II квартале 2026 года снизилось на 16% 1
23.04.2026 «Перспективный мониторинг»: в I квартале 2026 г. число критических компьютерных инцидентов выросло в два раза 1
30.08.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress 1
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 2
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

PHP php-cgi Query String Parameter Code Execution и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 834 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 93 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 617 2
MVPower 12 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 633 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1880 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7734 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14407 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2017 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 654 3
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 154 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10297 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3429 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1448 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3218 2
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 164 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8755 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8041 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 365 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1282 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 460 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1756 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 114 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4509 1
Кибербезопасность - DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 21 1
Data monetization - Монетизация данных 1986 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 924 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 935 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3867 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28517 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 979 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5331 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3347 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 566 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13584 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10142 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5724 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 341 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 711 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5830 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 687 2
xHelper - вирус 15 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 141 2
Google Android 15345 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 1
Linux Git Repository 3 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 52 1
MediaGet 4 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5269 1
JavaScript - JS - язык программирования 1447 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 281 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 804 1
WordPress Foundation - WordPress 258 1
Дягилев Василий 84 2
Савчук Артем 6 2
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 2
Россия - РФ - Российская федерация 168005 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53978 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5808 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7533 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1025 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3396 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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