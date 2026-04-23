«Перспективный мониторинг»: в I квартале 2026 г. число критических компьютерных инцидентов выросло в два раза

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») отчиталась о работе SOC за первые три месяца 2026 г. В отчете отражена статистика по компьютерным инцидентам, выявленным командой центра мониторинга информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

В 1 квартале 2026 г. командой SOC ПМ зарегистрировано и обработано на 4% больше компьютерных инцидентов (КИ), чем в IV квартале 2025 г. Вместе с тем, зафиксировано двукратное увеличение числа критических КИ и рост на 7% КИ низкого и среднего уровня критичности.

Специалисты также наблюдают снижение на 15% числа компьютерных инцидентов, связанных с попытками эксплуатации уязвимостей, и одновременно с этим увеличение на 14% числа КИ, связанных с заражением ВПО.

«Рост заражений ВПО свидетельствует о смещении акцента атакующих на внедрение вредоносного кода. Оперативное формирование и корректировка правил его обнаружения, а также взаимодействие с заказчиками позволяют минимизировать последствия инцидентов и не допустить дальнейшего их развития», — сказал Артем Савчук, технический директор «Перспективного мониторинга».

Наибольшее число обнаруженного ВПО было связано с майнерами криптовалюты (23%), программами вымогателями (23%), троянскими программами (20%).

Специалисты «Перспективного мониторинга» зафиксировали четыре наиболее распространенных типа эксплуатируемых уязвимостей: CVE-2017-0144 (EternalBlue) — 20%, CVE-2025-55182 — 13%, PHP-инъекции — 9%, CMS Bitrix — 7%.