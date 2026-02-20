Разделы

Савчук Артем


СОБЫТИЯ


20.02.2026 Компания «Перспективный мониторинг» представила результаты работы SOC за 2025 и 2024 годы 1
22.04.2024 «Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савчук Артем и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 44 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 519 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 1
InnoSTage - Инностейдж 200 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 30 1
InfoWatch - Инфовотч 1113 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 1
Softline - Софтлайн 3344 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2810 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32151 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4381 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4707 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 996 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2689 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13688 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 832 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - AM Threat Intelligence Portal 2 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5223 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 1
Воронцов Алексей 15 1
Янкин Андрей 47 1
Сазонов Анатолий 1 1
Гончаров Павел 5 1
Касперская Наталья 305 1
Кузнецов Станислав 158 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11804 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1815 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26084 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2571 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4270 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
