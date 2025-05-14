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Гончаров Павел


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации 1
06.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак 1
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гончаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 992 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Ростелеком 9894 1
Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 17 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 348 1
StormWall - Сторм системс 84 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
InnoSTage - Инностейдж 158 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 203 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2266 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2073 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1296 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4127 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 300 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 58 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 703 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 280 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 912 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 256 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 276 2
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 105 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 12 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 372 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
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Савчук Артем 2 1
Путин Владимир 3237 1
Кузнецов Станислав 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 2
Химическая промышленность - Chemical industry 279 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3195 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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