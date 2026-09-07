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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сазонов Анатолий

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Infosecurity помогла благотворительному фонду «Друзья» привести процессы обработки персональных данных в соответствие требованиям законодательства 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сазонов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3770 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 196 2
InnoSTage - Инностейдж 222 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 191 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 90 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 193 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 611 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1450 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1790 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3073 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9589 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3187 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 319 1
Янкин Андрей 53 1
Воронцов Алексей 15 1
Кузнецов Станислав 163 1
Гончаров Павел 6 1
Новикова Мария 3 1
Касперская Наталья 320 1
Савчук Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2318 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4640 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2783 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4052 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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