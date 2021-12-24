Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кейлоггер - программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д. Применение кейлоггеров может быть санкционированным и несанкционированным. К первому относится, например, восстановление критической информации после сбоев компьютерных систем или возможность получить доступ к информации в случае потери логина и пароля. Ко второму же - перехват чужой конфиденциальной информации.
Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows
Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предположительно такж
Что такое кейлогер и как его обнаружить в компьютере
вность сотрудников компании на компьютерах, также они привлекают интернет-маркетологов.Как работает кейлогер Существует несколько типов клавиатурных шпионов. Например, есть руткит-вирусы, котор
"Заразные" БПЛА: за командами операторов следит вирус-кейлоггер
Компьютерный вирус заразил компьютеры систем управления ударными беспилотными самолетами Predator и Reaper. Вирус-кейлоггер регистрирует каждое нажатие клавиш оператором и отслеживает команды управления боевыми беспилотниками в Афганистане и других зонах боевых действий. Вирус впервые был обнаружен более д
Появился первый биометрический кейлоггер
Британский исследователь разработал биометрический кейлоггер, который может получить отпечатки пальцев, необходимые для разблокировки дверей зданий, доступа к компьютерным сетям или иным системам с ограничением доступа. Biologger является конце
Индия: интернет-кафе могут оснастить кейлоггерами
Фонд информационной безопасности и технологий Индии (FIST) в Мумбаи предложил устанавливать в интернет-кафе кейлоггеры (keylogger - клавиатурный шпион) для перехвата возможных коммуникаций террористов. Боевики различных незаконных организаций часто используют места общего доступа в Сеть для координации операций.
