Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер

Кейлоггер - программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.  Применение кейлоггеров может быть санкционированным и несанкционированным. К первому относится, например, восстановление критической информации после сбоев компьютерных систем или возможность получить доступ к информации в случае потери логина и пароля. Ко второму же - перехват чужой конфиденциальной информации.  

 

24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации.
05.08.2021 Что такое кейлогер и как его обнаружить в компьютере

Как работает кейлогер Существует несколько типов клавиатурных шпионов. Например, есть руткит-вирусы, котор
11.10.2011 "Заразные" БПЛА: за командами операторов следит вирус-кейлоггер

Компьютерный вирус заразил компьютеры систем управления ударными беспилотными самолетами Predator и Reaper. Вирус-кейлоггер регистрирует каждое нажатие клавиш оператором и отслеживает команды управления боевыми беспилотниками в Афганистане и других зонах боевых действий. Вирус впервые был обнаружен более д
03.04.2008 Появился первый биометрический кейлоггер

Британский исследователь разработал биометрический кейлоггер, который может получить отпечатки пальцев, необходимые для разблокировки дверей зданий, доступа к компьютерным сетям или иным системам с ограничением доступа. Biologger является конце
14.09.2007 Индия: интернет-кафе могут оснастить кейлоггерами

Фонд информационной безопасности и технологий Индии (FIST) в Мумбаи предложил устанавливать в интернет-кафе кейлоггеры (keylogger - клавиатурный шпион) для перехвата возможных коммуникаций террористов. Боевики различных незаконных организаций часто используют места общего доступа в Сеть для координации операций.

