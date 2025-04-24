Получите все материалы CNews по ключевому слову
|24.04.2025
|
Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО
Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники атаковали организации в Южной Корее, используя сочетание двух основных методов: сначала они заражали системы через легитимные новостные сайты (тактика watering hole), а
|06.03.2025
|
Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев
diant, входит в более масштабный коллектив, обозначаемый как TEMP.Hermit. Другие фирмы называют его Lazarus Group, и это самое расхожее наименование. В конечном счете, речь идет о киберподразде
|16.01.2025
|
Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python
И снова Lazarus Хакеры, работающие на спецслужбы Северной Кореи, продолжают «демонстрировать» новые в
|19.12.2024
|
Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО
Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую волну ключевой операции кибергруппы Lazarus — Operation DreamJob. Злоумышленники заражают инфраструктуру компаний через файловые архивы, которые распространяются под видом тестов на оценку навыков кандидатов на ИТ-позиции. В числ
|24.10.2024
|
Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты
Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили сложную кампанию группы Lazarus. Для атак на пользователей по всему миру злоумышленники создали вредоносный сайт для онлайн-игры в танки, в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплу
|03.10.2024
|
Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США
Финансовая выгода приоритетнее Специалисты Symantec выявили, что северокорейская группировка Andariel (известная также как Stonefly, APT45, Silent Chollima, Onyx Sleet) продолжает атаковать компании в Соединенных Штатах ради финансовой выгоды, несмотря на предъявленные обвинения и объя
|13.09.2024
|
Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР
. говорится в отчете Palo Alto Networks. В новостях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и работают в интересах правительства Северной Кореи. В публичных отчетах Lazarus
|18.12.2023
|
Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным
ртв, среди которых - банки и криптобиржи. Сейчас эта сумма определенно намного больше. BlueNorOff и Lazarus совместно осуществили и крупнейшее криптоограбление в истории, похитив с криптомоста
|01.12.2023
|
Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках
День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его
|08.11.2023
|
«Лаборатория Касперского» выявила новую кампанию Lazarus с использованием легитимного ПО
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию группы Lazarus, направленную на организации по всему миру. Для заражения использовалось легитимное ПО, предназначенное для шифрования веб-коммуникаций с помощью цифровых сертификатов. Результаты иссле
|30.06.2023
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel
и Касперского» обнаружили новый инструмент в арсенале кибергруппы Andariel, которая входит в состав Lazarus. Это троянец удалённого доступа, который получил название EarlyRat. Andariel использу
|03.01.2023
|
Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»
Снова на сцене Одно из подразделение хакерской группировки Lazarus, которая предположительно связана со спецслужбами Северной Кореи, усиленно атакует ве
|16.11.2022
|
Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру
Хакеры активизировались Северокорейская группировка Lazarus обновила вредоносное ПО DTrack и распространило его по всему миру, следует из отчета «Лаборатории Касперского». Бэкдор используется хакерами для разных целей. Например, для взлома банко
|12.09.2022
|
ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США
г. из инфраструктуры онлайн-игры Axie Infinity. Это игра, которая предлагает игрокам возможность заработка в криптовалюте (play-to-earn). Игра была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму
|09.08.2022
|
Кибергруппа из Северной Кореи атакует компании по всему миру, в том числе в России
Касперского» обнаружили новые атаки Andariel, северокорейской кибергруппы, которая входит в состав Lazarus. В них используются модификации известного ПО DTrack, а также новая программа-вымогат
|24.06.2021
|
«Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей
ергруппа Andariel, которая, по данным Корейского агентства финансовой безопасности, входит в состав Lazarus. Основные цели Andariel — получение прибыли и кибершпионаж. С 2017 года группа атакуе
|26.05.2021
|
Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов
года обобрали криптобиржи США, Израиля, Европы и Японии на сотни миллионов долларов. Организация под условным наименованием CryptoCore, стоящая за этими операциями, тесно связана с кибергруппировкой Lazarus, которая считается детищем северокорейских спецслужб. Еще в 2020 г. деятельность CryptoCore была описана экспертами компании ClearSky. В исследовании говорилось, что атаки начались в 20
|25.02.2021
|
«Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру
В середине 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную кампаниюAPT-группы Lazarus. Злоумышленники расширили своё портфолио атаками на оборонную промышленность, в которых они использовали вредоносное ПО ThreatNeedle, относящееся к кластеру Manuscrypt. В результате ата
|16.11.2020
|
Eset раскрыла новую серию атак Lazarus
Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украд
|27.08.2020
|
Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи
Это всё GDRP. Честно-честно Северокорейская кибергруппировка Lazarus переключилась с традиционных финансовых учреждений на криптобиржи, считают эксперты компании F-Secure. По их данным, участники Lazarus стоят за рассылкой системным администратора
|22.07.2020
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS
По данным «Лаборатории Касперского», как минимум с весны 2018 года APT-группа Lazarus проводит атаки с использованием продвинутого фреймворка MATA. Его особенность заключа
|23.08.2018
|
Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда
Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную операцию известной группировки Lazarus. Атака получила название AppleJeus, и ее целью стала криптовалютная биржа в Азии. В сеть жертвы злоумышленники проникли с помощью зараженного ПО для торговли криптовалютами. Примечатель
|25.04.2018
|
ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку
Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели. Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pic
|30.05.2017
|
Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа
Group-IB представила исследование активности хакерской группировки Lazarus. Анализируя не только вредоносный код, но и сложную технологическую инфраструктуру группы, ее каналы связи и инструменты маскировки, Group-IB представила новые доказательства северокоре
