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Лушин Илья


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Решения для защиты данных применяют только в трети российских компаний 1
25.07.2024 ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают 1
06.05.2024 Solar Dozor версии 7.9 прошел процедуру оценки соответствия ФСТЭК России 1
20.02.2024 DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии 1
15.01.2024 Solar Dozor 7.11: контроль демонстрации экрана во время ВКС и защита от квишинга 1
29.12.2023 Ключевые тенденции рынка DLP – курс в облака и экосистемность 2
02.10.2023 Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов 1
25.04.2023 «Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
21.02.2023 eXpress и «Ростелеком-Солар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок 1
02.12.2022 Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек 1
25.05.2022 Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Лушин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1035 10
Ростелеком 10028 3
Telegram Group 2288 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2161 1
Yandex - Яндекс 7882 1
Zabbix SIA - Заббикс 114 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4238 1
Apple Inc 12325 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12210 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4513 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7132 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21271 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7717 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5454 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2451 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 4
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 60 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 324 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2183 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2764 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 170 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9624 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9477 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 236 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3585 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8478 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11629 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 2
Микрофон - Microphone 2619 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 889 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 387 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5097 2
Оповещение и уведомление - Notification 4993 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 252 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2299 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 68 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2675 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3487 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5094 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5860 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 247 10
Linux OS 10344 7
Apple macOS 2139 3
Microsoft Windows 16008 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 206 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 282 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 140 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 92 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1104 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 63 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 576 1
Linux Mint 27 1
Linux - Debian GNU 497 1
Microsoft Outlook 1422 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1414 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 56 1
Rakuten Viber 632 1
VK Teams 75 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 376 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 499 1
Apple AirDrop 34 1
ALMI AlterOS 98 1
Врацкий Андрей 146 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3247 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2842 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2338 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 968 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1568 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 1
Узбекистан - Республика 1801 1
Беларусь - Белоруссия 5894 1
Казахстан - Республика 5686 1
Европа 24442 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6540 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1285 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3444 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10270 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 856 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 976 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2558 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1441 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 124 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 450 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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