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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200131
ИКТ 15473
Организации 11803
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ООН International Labour Organization Международная организация труда, МОТ

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Ученые НИУ ВШЭ предложили по-новому считать неформальную занятость в России 2
25.07.2024 ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают 1
19.04.2024 Топ-менеджеров Samsung перевели на шестидневную рабочую неделю из-за проблем в бизнесе 1
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
14.04.2021 «Актион охрана труда»: российским работникам важнее удобство, чем безопасность 1
29.04.2020 На Госуслугах появилась онлайн-регистрация для получения пособия по безработице 1
01.06.2018 В США государство выдаст удаленным работникам за переезд по $10 тысяч 1
23.11.2011 Всемирный профсоюз UNI требует прекратить репрессии профсоюза Cisco Россия 1
10.07.2009 Союз ректоров РФ: К числу ищущих работу прибавится 43-57% выпускников 2009г. 1
01.07.2008 МОТ: из-за нарушений безопасности труда в мире ежегодно погибает более 2 млн. человек 1
29.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
27.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
26.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
24.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
19.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
12.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
12.09.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 1
24.01.2001 Только 1% пользователей Сети живет в Африке и на Ближнем Востоке 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

ООН и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11096 2
Apple Inc 13208 2
Samsung Electro-Mechanics 16 1
Cisco Systems 5372 1
Xiaomi - Сяоми 2254 1
Intel Corporation 12847 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1231 1
Softline - Софтлайн 3766 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 1
Merlion iRU - Деловой офис 355 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 527 1
Palo Alto Networks 211 1
Актион МЦФЭР 56 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Arista Networks 26 1
Transsion Holdings 69 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
Samsung C&T Corporation 17 1
ЮНИ 68 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 122 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
Magnachip Semiconductor 2 1
Резонанс НПП 407 7
Hyundai Motor Company 438 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SK Group 18 1
Актион ГК 19 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2875 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 362 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13947 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 987 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12906 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1434 7
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 230 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2484 3
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10246 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8826 2
ОТиПБ - Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 33 2
Файлообменная технология - File sharing 245 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13530 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1700 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7512 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6504 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8369 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12330 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15495 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 114 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1765 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3840 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9454 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3435 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9559 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1075 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 644 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13421 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1195 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7664 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 514 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 285 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6318 1
Statista 267 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Котяков Антон 8 2
Путин Владимир 3462 1
Косилов Михаил 17 1
Scott Phil - Скотт Филл 1 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Иванников Игорь 1 1
Кирсанов Максим 1 1
Лушин Илья 12 1
Печеник Ксения 1 1
Ullal Jayshree - Уллал Джейшри 3 1
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 1
Courtney Marcus - Кортни Маркус 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1032 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 3
Европа 24995 3
Япония 13820 2
Таиланд - Королевство 931 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 1
Южная Корея - Республика 7069 1
Азия - Азиатский регион 5935 1
Дания - Королевство 1338 1
Швеция - Королевство 3788 1
Сингапур - Республика 1957 1
Индия - Bharat 5887 1
Канада 5085 1
Бельгия - Королевство 1198 1
Африка - Африканский регион 3646 1
Ближний Восток 3159 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Китай - Тайвань 4275 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Турция - Турецкая республика 2632 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1223 1
Нидерланды 3755 1
Малайзия 925 1
Иран - Исламская Республика Иран 1158 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 482 1
Филиппины - Республика 600 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Аризона 549 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
США - Вермонт 35 1
Сенегал - Республика 45 1
Мексика - Мехико 79 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3138 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10423 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 8
Профсоюз - Профессиональный союз 290 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6564 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 7
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 24 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4580 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 2
Ergonomics - Эргономика 1758 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8898 2
Миграция населения - Миграционные службы 449 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8109 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4627 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 191 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 707 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 282 1
Английский язык 7043 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2759 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18242 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4041 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7468 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1742 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1138 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1014 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 494 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1783 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 499 1
Forbes - Форбс 1011 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1278 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11576 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
Известия ИД 775 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1502 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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