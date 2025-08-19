Разделы

Arora Nikesh Арора Никеш


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий 2
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 2
26.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 19-26 декабря 2011 г. 2
22.12.2011 Yahoo активизировала поиски нового исполнительного директора 2
13.11.2010 Google поднимет зарплату топ-менеджеров на 30% 2
28.04.2007 Google советует бизнесу поспешить в интернет 2
06.02.2003 T-Mobile поможет Nokia развивать игровую платформу N-Gage 2
15.01.2003 В T-Mobile изменен состав совета директоров 2
09.10.2001 Количество подписчиков мобильного портала T-Motion достигло одного миллиона 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Arora Nikesh и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12059 4
Deutsche Telekom 913 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 3
Yahoo! 3700 2
HPE - Juniper Networks 428 2
Samsung Electronics 10448 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Alibaba Group 442 1
Apple Inc 12368 1
Intel Corporation 12400 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Softline - Софтлайн 3087 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
AMD - Advanced Micro Devices 4377 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 978 1
Merlion iRU - Деловой офис 322 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Palo Alto Networks 159 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 168 1
TI - Texas Instruments Incorporated 818 1
Arista Networks 19 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
АМИ 77 1
Yahoo! Japan 50 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 165 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 140 1
Magnachip Semiconductor 2 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Germany - T-Mobile Deutschland 8 1
Microsoft Corporation 25012 1
Hyundai Motor Company 405 1
Unsplash 1155 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30090 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70087 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4368 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3018 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54658 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12745 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1284 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4578 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5705 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16528 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25035 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 327 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14753 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3390 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32746 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13132 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12639 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14201 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28521 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 576 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8198 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6642 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7748 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6729 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 703 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1390 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14204 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1302 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2551 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16107 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 97 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1751 1
Statista 245 1
Nokia N-Gage 73 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 2
McAndrews Brian - МакЭндрюс Брайан 7 2
Kilar Jason - Килар Джейсон 7 2
Lisa Su - Лиза Су 53 1
Косилов Михаил 16 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 1
Бугаенко Андрей 13 1
Кирсанов Максим 1 1
Eustace Alan - Юстас Алан 11 1
Pichette Patrick - Пичетт Патрик 6 1
Ullal Jayshree - Уллал Джейшри 3 1
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 1
Ricke Kai-Uwe - Рике Кай-Уве 16 1
Akhavan Hamid - Ахаван Хамид 4 1
Obermann Rene - Оберманн Рене 9 1
Stapleton Bob - Степлтон Боб 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52897 4
Европа 24480 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17741 2
Германия - Федеративная Республика 12843 2
Россия - РФ - Российская федерация 152129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13462 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Япония 13417 1
Китай - Тайвань 4079 1
Великобритания - Лондон 2395 1
Чехия - Чешская Республика 1322 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1160 1
Нидерланды 3581 1
Россия - ПФО - Саратовская область 775 1
Австрия - Австрийская Республика 1324 1
США - Техас 1000 1
США - Аризона 533 1
США - Техас - Остин 175 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4213 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6149 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53596 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30870 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16986 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3499 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 831 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6357 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1841 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
Die Welt 80 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Juniper Research 539 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 1
