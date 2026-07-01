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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Техас Остин

США - Техас - Остин

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов 1
09.06.2026 За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк 1
27.04.2026 SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU 1
23.01.2026 Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ 1
19.01.2026 Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать 1
12.01.2026 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство 1
03.12.2025 Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети 1
07.07.2025 ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ 1
24.06.2025 После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla 1
22.01.2025 Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории 1
14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
13.01.2025 Ведущий производитель хирургических инструментов для операций на сердце пал жертвой шифровальщика 1
03.07.2024 В США острый кадровый голод в производстве полупроводников. Некем закрывать десятки тысяч создаваемых рабочих мест 1
13.05.2024 В США острый дефицит специалистов по чипам. Проверенные кадры бегут с работы, вся надежда на школьников 1
04.03.2024 Древний и давно заброшенный редактор сайтов стал мощным оружием сетевых мошенников для атак на госсайты 1
15.09.2023 Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков 1
08.09.2023 «Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США 1
04.05.2023 ИИ научили читать мысли 1
08.08.2022 Оптический наномотор преобразует свет в энергию 1
11.07.2022 Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни 1
24.05.2022 Samsung собирает «суперкоманду» для процессора, который свергнет с Олимпа Apple с ее M1 1
07.02.2022 Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
22.06.2021 На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1

Публикаций - 189, упоминаний - 189

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 32
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Intel Corporation 12811 19
Microsoft Corporation 25775 18
Dell EMC 5180 17
Google LLC 12688 15
Samsung Electronics 11064 15
Apple Inc 13154 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Nvidia Corp 4002 6
Cisco Systems 5372 6
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Oracle Corporation 7074 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
HP Inc. 5883 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 4
Toshiba Corporation 2980 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Sony 6739 4
AT&T Inc 1725 4
Lenovo Motorola 3566 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Broadcom - VMware 2610 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
SAS Institute 1082 3
Галактика - Корпорация 1545 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
HP 3Com 681 2
Crytek 146 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Palantir Technologies 31 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Alphabet 177 2
Tesla Motors 461 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Charles Schwab 89 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Carlyle Group 24 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Ford 434 2
Blackstone Group 47 2
Block - Square 203 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Google Ventures - GV 37 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
MSD Capital 14 1
DoorDash Food Delivery 12 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Warner 540 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Salesforce Ventures 7 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Iconiq Capital 5 1
Dragoneer Investment Group 5 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
GrubHub 11 1
Portland Trailblazers 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Baxter International 2 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 23
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AMD Duron 121 4
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ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 3
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 3
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Dell ProDeploy 7 2
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Dell Foglight 6 2
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
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IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Read Rory - Рид Рори 21 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
Mott Randy - Мотт Рэнди 6 2
Rignot Eric - Ригнот Эрик 2 2
Alu Andrea - Алу Андреа 4 2
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Webbink Ronald - Веббинк Рональд 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Усманов Алишер 311 2
Ли Джэ Ён 13 2
Ветров Дмитрий 8 1
Биленко Михаил 7 1
Скоч Андрей 11 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Лукашенко Александр 104 1
Комаровский Андрей 4 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
Васильев Дмитрий 76 1
Бухман Дмитрий 18 1
Иванов Виктор 23 1
Зимин Игорь 25 1
Бухман Игорь 7 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Lefkovitz Naomi - Лефковитц Наоми 1 1
Daramola Tayo - Дарамола Тайо 1 1
Щербаков Борис 47 1
Knight Joseph - Найт Джозеф 1 1
Clooney George - Клуни Джордж 7 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 103
США - Техас 1048 96
Россия - РФ - Российская федерация 166167 30
США - Калифорния 4829 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Южная Корея - Республика 7052 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
США - Нью-Йорк 3180 14
Япония 13807 12
Европа 24964 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Сингапур - Республика 1953 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Индия - Bharat 5869 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 9
США - Массачусетс - Бостон 384 9
США - Техас - Хьюстон 260 8
Канада 5081 8
Китай - Тайвань 4245 8
Япония - Токио 1020 8
США - Калифорния - Сан-Диего 370 8
Израиль 2856 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
США - Техас - Даллас 185 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Аризона 549 6
США - Джорджия - Атланта 265 5
США - Калифорния - Саннивейл 89 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Нидерланды 3746 5
Южная Корея - Сеул 375 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
США - Вермонт - Берлингтон 27 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
Bloomberg 1627 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
NYT - The New York Times 1100 6
Phys.org 972 4
EE Times 160 3
Times 661 3
Geophysical Research Letters 31 3
Forbes - Форбс 1002 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
New Scientist 1448 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
The Globe and Mail 73 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1296 2
ZDnet 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
The Information 83 2
KrebsOnSecurity 18 1
Science Advances 35 1
Neowin 217 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerBase 14 1
Physical Review Letters 164 1
MIT Technology Review 66 1
InformationWeek 241 1
TG Daily 98 1
NewsFactor 127 1
cw360 84 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Korea Times 132 1
EurekAlert 291 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Planet3DNow 2 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
SceinceDaily 1 1
Gartner - Гартнер 3658 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
TrendForce 187 2
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Dataquest 353 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Counterpoint Research 110 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 52
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
Indian Institute of Astrophysics - Индийский институт астрофизики 2 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
MacWorld Expo 35 1
PC Expo 36 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Oracle OpenWorld 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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