«Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США

Yandex Self Driving Group, зарегистрированный в США, переименован в Avride. Под новым брендом уже начались испытания автомобилей с автоматическим управлением.



Yandex переименовали в Avride

Международная часть «Яндекса» запустила подразделение беспилотных автомобилей, которое работает в США, под новым названием Avride, выяснил ТАСС. Согласно данным из иностранных реестров юридических лиц, Yandex Self Driving Group сейчас имеет название Avride. Переименование произошло до июня 2023 г. У нового бренда также появился свой сайт.

На веб-ресурсе Avride сообщается, что команда сервиса состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали над технологией автономного вождения в «Яндексе».

Перезапуск беспилотников

Юрлицо «Яндекса» Yandex Self Driving Group было зарегистрировано в Остине, штат Техас, в декабре 2022 г. Его теперь переименовали в Avride. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Компания также доставляла еду в партнерстве с сервисом Grubhub роботами-курьерами в кампусах американских университетов.

Тестирования в США проводились с 2018 г. и были приостановлены в марте 2022 г. Сейчас, по словам собеседника Forbes, близкого к зарубежным структурам, компания возобновляет испытания.

Фото: Аvride «Яндекса» начал испытания беспилотных автомобилей под новым брендом

В Штаты релоцировалась часть специалистов израильского подразделения, у которых после переезда в 2022 г. из России истек срок израильских налоговых льгот. Собеседник Forbes утверждает, что к переезду членов израильской команды подтолкнули финансовые причины — в стране дорого жить.

Финансовые вопросы — лишь одна из причин переезда команды в США, утверждает второй собеседник издания, близкий к зарубежной части компании. По его словам, из Штатов «удобнее» развивать международный бизнес. К тому же в Техасе большое количество дорог общего пользования, которые подходят для тестирования беспилотных автомобилей, а также благоприятная регуляторная база. Однако закрывать офис в Израиле компания не планирует, заверил источник.

Беспилотный бизнес «Яндекса»

«Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. Первые закрытые испытания прошли в 2018 г. в Татарстане, как писал CNews. Параллельно «Яндекс» вел тестирование беспилотного такси и за пределами России, — в Израиле и США — с 2018 г.

В 2020 г. компания объявила о выделении этого направления из группы «Яндекс Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) и зарегистрировала ее в нескольких штатах США.

В марте 2022 г. американское подразделение приостановило работу. Тогда один из высокопоставленных сотрудников компании пояснял Financial Times, что санкции, введенные против России, не затрагивают «Яндекс» и его руководство напрямую, но все равно скажутся на работе компании в будущем. «Наступит момент, когда мы не сможем получить технологии, необходимые для развития нашего бизнеса», — отметил он.

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Тестирование автономных автомобилей на дорогах приостановилось, но разработка в США продолжалась, уверяет один из источников издания, близкий к зарубежным структурам компании.

В августе 2022 г. «Яндекса» решил перенести из России в Израиль разработку технологий беспилотного транспорта. Об этом написал «Коммерсант». Источник издания в профильном подразделении компании называл домен avride.ai одним из потенциальных названий новой структуры.

В Москве публичное тестирование сервиса беспилотных такси на дорогах общего пользования началось в июне 2023 г. Об этом «Яндекс» сообщил тогда CNews.