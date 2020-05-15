Первый в мире производитель 5-нм чипов поддался уговорам Трампа и построит завод в США

TSMC выразила готовность к строительству новейшей 5-нанометровой фабрики на американской земле. Об этом ее в рамках переговоров попросили американские власти, стремящиеся перевести полупроводниковое производство в пределы границ своей страны.

TSMC поддалась уговорам американских властей

Компания TSMC сообщила о своем намерении построить в США новый завод по выпуску полупроводниковой продукции, пишет The Wall Street Journal. Он будет возведен при поддержке американских властей – как сообщал CNews, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вступила в переговоры о строительстве такой фабрики на американской территории буквально 11 мая 2020 г.

12 мая 2020 г. TSMC дала неопределенный ответ о своих планах по размещению завода в пределах границ США – теперь же руководство компании дало этой затее зеленый свет.

Тайваньская TSMC входит в список крупнейших производителей полупроводниковой продукции во всем мире. Она одна из первых освоила 5-нанометровый техпроцесс и собирается начать выпуск таких микросхем в ближайшие недели.

По итогам 2019 г. TSMC выручила рекордные для нее 1,07 трлн тайваньских долларов (приблизительно $34,63 млрд). Это на 3,7% больше в сравнении с показателями 2018 г., и около 49% всех ее продаж в 2019 г. пришлось на процессоры для смартфонов. Этот сегмент показал 12-процентный рост выручки. На втором месте по объему продаж оказалось производство решений для высокопроизводительных вычислений (HPC) – их доля составила 29%.

Американский завод TSMC должен заработать через три года

Выручка компании Intel за тот же период составила $72 млрд. Она тоже показала рост, но меньший в сравнении с TSMC – ровно 2% на фоне показателей 2018 г.

TSMC выпускает процессоры и другие микросхемы для широкого спектра мировых ИТ-компаний. В их число входят китайские Huawei и MediaTek и американская AMD, у которых нет собственных фабрик. В списке партнеров TSMC значатся также Apple и Qualcomm.

Миллиарды на сверхсовременный 5-нанометровый завод

По данным The Wall Street Journal, TSMC построит новую фабрику в штате Аризона. Точное место ее расположения на момент публикации материала установлено не было, но известно, что на ее возведение компания затратит $12 млрд.

Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.

В настоящее время TSMC выпускает 7-нанометровую продукцию и готовится к переходу на 5 нм. В США она построит именно 5-полупроводниковую фабрику, с возможностью дальнейшей адаптации производства под более современные топологии – в планы компании входит освоение 2 нанометров.

Конкуренция с Samsung

5-нанометровое полупроводниковое производство, как сообщал CNews, осваивает не только TSMC, но компания Samsung. Обе компании планируют начать выпуск соответствующих микросхем в обозримом будущем, но точные сроки они не указывают.

Между тем, существует вероятность, что победителем из этой гонки выйдет именно TSMC. Именно она займется производством процессоров A14 Bionic (предварительное название), которые Apple будет устанавливать в свои смартфоны линейки iPhone 12. Их релиз запланирован на осень 2020 г.

Производственные мощности и «соперничество» с Intel

На своем новом американском заводе TSMC планирует выпускать по 20 тыс. подложек ежемесячно или 240 тыс. в год. Для этого она наберет 1600 человек персонала, но вакансии, ввиду отсутствия самой фабрики, пока не открыты.

Представители TSMC, пишет агентство Reuters, дали официальный комментарий по поводу строительства американской фабрики и ее роли в развитии полупроводниковой сферы. «Этот проект имеет жизненно важное и стратегическое значение для динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы. Он даст возможность ряду американских компаний выпускать свои передовые полупроводниковые продукты в пределах границ США», – сказали они.

Следует отметить, что у США есть собственный крупный чип-мейкер – компания Intel, во владении которой есть 11 американских заводов. Между тем, ни один из них не подготовлен к выпуску 5-нанометровых микросхем – Intel лишь в августе 2019 г. с трудом и только частично перешла на 10 нанометров и планирует осваивать 7 нм.

Intel, а также Apple, Qualcomm, Broadcom и другие американские ИТ-компании могут войти в список фирм, заказывающих нужные им чипы на аризонском заводе TSMC. Сама компания список потенциальных клиентов новой фабрики держит в секрете.

Зачем Трампу полупроводниковые заводы

Как сообщал CNews, идея властей США по строительству завода TSMC (а в будущем – и других компаний) в пределах границ страны связана с двумя факторами. В первую очередь она касается пандемии коронавируса, из-за которой многие страны мира полностью закрыли свои границы, что может поставить под угрозу поставки электронных компонентов, к примеру, за пределы Тайваня, где базируются заводы TSMC.

Второй фактор – это обеспечение безопасности американских военных проектов. The Wall Street Journal пишет, что расположение заводов в пределах границ США сократит возможности для шпионажа со стороны других стран.

Intel тоже готова к сотрудничеству

Компания Intel тоже выразила готовность к сотрудничеству с американскими властями и строительству новых фабрик на территории США, притом она сделала это еще до начала переговоров. Об этом сообщил лично глава компании Роберт Свон (Robert Swan), занявший пост СЕО Intel в январе 2019 г.

О своем согласии на строительство американских фабрик Свон написал 28 апреля 2020 г. в своем письме в Минобороны США, в котором он заявил о готовности Intel к строительству в Штатах завода по производству микросхем, но только в партнерстве с Пентагоном. «Сейчас это важнее, чем когда-либо, особенно с учетом той неопределенности, что создает сложившаяся геополитическая обстановка», – добавил глава Intel.

Планы властей США на Samsung

Южно-корейский вендор Samsung тоже может стать частью плана администрации Трампа по развитию полупроводникового производства в США. Компания, как и TSMC, готовится к переходу на 5-нанометровый техпроцесс, и в ее распоряжении есть завод по производству микросхем в Остине (штат Техас). Власти США могут обратиться к компании с новыми контрактами на производство чипов.

На момент публикации материала не было известно, какие льготы американские власти готовы предложить TSMC, Samsung и другим производителям полупроводниковой продукции, чтобы те начали строить заводы в США и развивать существующие.