Рассекречена цена новых iPhone 12

Цены смартфонов линейки iPhone 12 практически не изменятся в сравнении с серией iPhone 11. Старшие модели будут стоить столько же, потомок младшего iPhone 11 заметно подорожает, но Apple компенсирует это дополнительной четвертой моделью, доступной по существенно более низкой цене.



Предсказуемые цены

Стала известна стоимость новых смартфонов Apple серии iPhone 12, премьера которых предварительно запланирована на осень 2020 г. Об этом сообщил авторитетный портал Boy Genius Report со ссылкой на отраслевого инсайдера Чон Хун Ли (Chung-Hoon Lee).

CNews писал, что в новой серии вместо трех моделей будет четыре – два младших iPhone 12 с экранами на 5,4 и 6,1 дюйма и корпусами из алюминия и топовые iPhone 12 Pro и 12 Pro Max на 6,1 и 6,7 дюйма в стальных корпусах. Для старших аппаратов цена в сравнении с предшественниками не изменится, а в сегменте «бюджетных» iPhone нововведения имеются.

От трех моделей в основной линейке смартфонов Apple перешла к четырем

Так, самый маленький 5,4-дюймовый iPhone 12 будет стоить от $600 (44,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2020 г.). Аналога в серии iPhone 11 у него нет, так что сравнить цену не с чем.

Apple iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном – это замена нынешнему iPhone 11, который на старте продаж стоил $700 (52,2 тыс. руб.). Новая модель оценивается в $750 (55,9 тыс. руб.), и причин для роста стоимости пока нет – по своим возможностям эти устройства практически идентичны.

iPhone 12 Pro и Pro Max будут стоить от $1000 (74,6 тыс. руб.) и $1100 соответственно (82 тыс. руб.), то есть ровно столько же, сколько и флагманы линейки iPhone 11. Добавим, что приведенные цены пока не получили официального подтверждения, но относятся к американскому рынку смартфонов – в России они традиционно окажутся выше: тот же iPhone 11 Pro на момент публикации материала стоил от 90 тыс. руб.

Основные особенности

По данным аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается в прогнозах относительно техники Apple, все смартфоны iPhone 12 получат поддержку сотовых сетей пятого поколения. Для этого Apple летом 2019 г. выкупила у Intel модемный бизнес.

Новый чип А14 и 5G-модем достанутся всем смартфонам Apple

Все устройства новой линейки соберут на базе процессора Apple A14, который может стать первым мобильным чипом в мире, выпускаемым по 5-нанометровой технологии. В младшие модели Apple поместит по две камеры, характеристики которых не раскрываются, а смартфоны подсерии Pro обзаведутся тремя сенсорами, как у предшественников, к которым Apple добавит лидар. Этот сенсор, впервые появившийся в ее технике в марте 2020 г. в планшете iPad Pro 2020, предназначен для работы с дополненной и виртуальной реальностями.

«Новый» дизайн и сроки релиза

Минг-Чи Куо утверждает, что в новых iPhone 12 Apple сохранится вырез в экране, существующий с 2017 г., но сделает его меньше. За счет чего она сможет добиться уменьшения его габаритов, пока неизвестно.

Облик iPhone 12, по словам инсайдера, глобальных изменений не претерпит, но все же будет отличаться от дизайна, используемого в трех последних поколениях смартфонов Apple. Она объединит его с классическим дизайном iPhone 5S, что будет выражено в первую очередь в отсутствии скругленных торцов.

Возможный вариант дизайна смартфонов iPhone 12

Как отметил Куо, попытка объединить два стиля в один вылилась в новые сложности, связанные с производством iPhone 12. По итогу, выпуск (не продажа, а именно выпуск) 5,4- и 6,1-дюймовых смартфонов может быть перенесен на сентябрь 2020 г., а сборка флагманского 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max – на октябрь 2020 г. Дату появления смартфонов в мировой рознице Куо не назвал. Напомним, что премьера серии iPhone 11 состоялась в начале сентября 2019 г., а в продажу эти смартфоны поступили спустя еще несколько дней.

Пять новых в iPhone за год

В общей сложности в 2020 г. Apple выпустит пять новых смартфонов – на два больше, чем в 2019 г. Одним из представителей квинтета стал iPhone SE второго поколения, презентация которого прошла в середине апреля 2020 г. Он пришел на смену оригинальному iPhone SE образца 2016 г. и внешне он полностью идентичен модели iPhone 8, вышедшей в 2017 г.

Apple iPhone SE второго поколения

Электроника новому iPhone SE досталась от младшего iPhone 11. На российском рынке смартфон появился 24 апреля 2020 г. и он доступен в трех комплектациях – младшая версия с 64 ГБ памяти обойдется покупателю в 40 тыс. руб. (в США она стоит $400, 29,8 тыс. руб.), а модели с 128 и 256 ГБ стоят 45 тыс. руб. (в США - $450, 33,6 тыс. руб.) и 54 тыс. руб. (в США - $550, 41 тыс. руб.).