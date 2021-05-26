Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

Австриец Кристиан Хашек превратил четыре видеокарты AMD Radeon R9 390 в источник прибыли и тепла. Он сделал из них ферму по добыче Ethereum, и теперь они покрывают все его ежемесячные расходы электричества. Работая, карты нагреваются, и Хашек придумал, как использовать их тепло для обогрева дома и дополнительно снизить свои расходы на электроэнергию.

Предприимчивый австриец

Житель Австрии Кристиан Хашек (Christian Haschek) придумал легальный способ сэкономить на электричестве и отоплении за счет майнинга. Для реализации идеи ему потребовались всего лишь четыре достаточно горячие видеокарты.

В своем блоге Хашек написал, что переехал из Остина (Техас, США) и живет сельской местности в частном доме. Его жилье отапливается теплым воздухом – его принудительно нагнетает в комнаты тепловой насос. Также в его распоряжении есть четыре видеокарты AMD Radeon R9 390, при помощи которых он решил майнить Ethereum.

Ethereum – это вторая по популярности криптовалюта в мире (после биткоина). На момент публикации материала ее курс находится на подъеме и превышал $2870 (210,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 мая 2021 г.).

Кристиан Хашек

По словам Хашека, карты вполне пригодны для добычи этих токенов, имея хэшрейт на уровне 30 МH/с. В то же время они очень энергоемкие и в сумме потребляют 900 Вт. Майнер посчитал, что Ethereum будет стоить хотя бы $900, то добытых при помощи этих карт токенов хватало бы на оплату половины его суммарных расходов на электричество. С учетом нынешнего курса Хашек не только покрывает все счета за электроэнергию, но и остается в плюсе.

Превращение видеокарт в обогреватель

Убедившись в выгоде от майнинга на четырех картах Radeon R9 390, Кристиан Хашек решил извлечь из них дополнительную выгоду, превратив их в источник тепла для своего дома. По его словам, каждая такая карта во время работы нагревается приблизительно до 80 градусов Цельсия.

Хашек утверждает, что планирует майнить Ethereum только в холодное время года. Он разместил все карты внутри одного корпуса от стоечного сервера, установил его на улице (для дополнительного охлаждения) и подключил его к системе воздушного отопления своего дома.

Мини-ферма Хашека

Хашек указал, что теплонасос по умолчанию забирает холодный уличный воздух, нагревает его и затем нагнетает в комнаты. В его схеме к отверстиям в наружных стенах дома для забора воздуха при помощи воздуховодов подключается серверный корпус (у него спереди есть вентиляционные решетки), чтобы теплонасос забирал теплый воздух из него.

В итоге в теплонасос стал поступать воздух, предварительно нагретый внутри серверного корпуса видеокартами, занятыми добычей криптовалюты. За счет этого сам насос стал расходовать меньше энергии на доведение воздуха до нужной температуры. По подсчетам Хашека, его энергопотребление снизилось на 50%.

Серверный корпус в закрытом состоянии

Майнеру удалось добиться дополнительного уменьшения счетов за электричество. На крыше его дома установлены солнечные панели, и в погожие дни его мини-ферма для майнинга полностью питается от энергии, запасенной ими.

Дополнительные расходы

Кристиан Хашек подсчитал, что в его случае использование майнинговой фермы на базе четырех AMD Radeon R9 390 будет выгодно лично ему до той поры, пока курс Ethereum не упадет ниже $900. Подсчеты по другим криптовалютам он не приводит, как и не объясняет, почему он не добывает еще и их.

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Не желая вникать в тонкости майнинга, Хашек начал использовать SimpleMining Easy OS – специализированную операционную систему на базе Linux, которая в значительной степени упрощает программную настройку оборудования и позволяет добиться более высокой производительности. Использование этой ОС обходится Хашеку в дополнительные $2 ежемесячно, что при нынешнем курсе Ethereum почти не сказывается на его доходах.

Также Хашек отнес к дополнительным расходам необходимость платить налоги. Он живет в Австрии, где майнинг считается коммерческой деятельностью, но при уплате налогов с добычи виртуальных денег в этой стране можно вычитать затраты на электричество и оборудование. Кроме того, токены, хранящиеся в кошельках больше года, в Австрии налогом не облагаются.

Для сравнения, в декабре 2017 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому майнинг в этой стране был исключен из перечня видов коммерческой деятельности. Как сообщал CNews, это означает, что теперь добыча криптовалют в этой стране не облагается налогом.

Как россияне экономят на майнинге

Российские власти, в отличие от белорусских, планируют взимать с россиян налоги за любую деятельность, связанную с криптовалютой. Кроме того, майнеры не могут рассчитывать ни на льготные счета за электричество, ни на вычет из налогов расходы на покупку «железа».

Все это принуждает россиян скрывать тот факт, что они занимаются добычей токенов. Например, в апреле 2019 г. CNews писал, что россиянин добывал криптовалюту за счет работодателя, пользуясь служебным положением и технической безграмотностью руководства и персонала и называя свою ферму «обогревателем». Счет за украденное электричество в итоге достиг полумиллиона рублей, а махинация криптовалютчика была раскрыта.

В октябре 2019 г. стало известно, что российские майнеры украли электричество на миллионы рублей путем незаконного подключения криптофермы к электросети в Ингушетии. Она потребляла гигантское количество энергии, сравнимое с потреблением очень крупной больницы региона.

Некоторые россияне майнят в гаражах и на чердаках многоквартирных домов, что иногда приводит к пожарам из-за проводки, не выдерживающей нагрузки. У других получается использовать для добычи биткоинов суперкомпьютер Российского ядерного центра, расположенный в Сарове (Нижегородская область).