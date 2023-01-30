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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики


30.01.2023 Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

ного ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис Мантуров провел совещание по обеспечению
09.12.2021 Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

Импортозамещение в РФЯЦ ВНИИТФ Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) переходит на отечественное ПО. Ро
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР

ктов. Каждый модуль предназначен для решения инженерных задач в конкретной сфере. Здание Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ «Логос Аэро-Гидро» — для моделирования процессов в воздушной и водной средах. «Ло
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере

Преступление и наказание Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте. За использование спецтехники (мощного суперкомпьютера на 1 ПФЛОПС) не по назначению его приговорили к колонии общего режима

13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»

продукта. Технологии C3D Labs также использует в своих программных разработках ядерный центр РФЯЦ — ВНИИЭФ: геометрическое ядро C3D Modeler задействовано в одном из модулей пакета программ инже
04.08.2017 В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие»

льным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для предприятий ядерного оружейного комплекса группы компаний «Росатом». Комплек
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО

ной корпорации», Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и фонда «Росинфокоминвест». Участники обсудили вопросы разработки и внедрения р
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система

соответствующий меморандум, который предполагает создание тематического консорциума. В него войдут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспер
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах

ного ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, входит в Росатом). Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Основным пр
11.07.2014 ТТК продолжит сотрудничество с федеральным ядерным центром ВНИИЭФ

в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области в 2014-2015 гг. Как сообщили CNews в ТТК, договор закл
28.05.2014 «Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle

еральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведет разработку собственной операционной системы под названием «Синергия», сооб
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами

ерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где было разработано ПО. «Логос» позволит предприятиям отказаться от некоторых

06.08.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове

в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по итогам открытого к
18.10.2012 РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ

ральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Дальнейшие работы предусматривают тиражирование данного решения по всем предпри
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России

Как сообщила госкорпорация «Росатом», в подведомственном ей ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) завершены приемочные испытания суперкомпьютера петафлопсного класса, и решением

01.02.2011 У «Росатома» разыгрался суперкомпьютерный аппетит

ограммы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий» в 2010 г. федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в госкорпорацию «Росатом», разработал две модели персональных суперком
07.12.2010 Softline выиграла конкурс на поставку ПО для Российского федерального ядерного центра

еральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г. Саров. Цена контракта превысила 7 млн руб., говорится в сообщении компании So
22.10.2010 Softline поставила базу данных Empress для Российского федерального ядерного центра

ному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), использующему ее в составе АСУТП энергоблоков Ростовской АЭС, Балаковской АЭС,

03.08.2010 «Синтерра» обеспечит предприятие Росатома в Сарове доступом в интернет

кспериментальной физики» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Сарове о предоставлении безлимитного широкополосного доступа в интернет. Согласно договору, гарантированная скорость предоставляемого для ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ подключения составляет 100 Мбит/с; срок действия государственного контракта с предприятием – 1 год, говорится в сообщении оператора. Как отмечается, работа с государственными с
20.07.2010 Ученые России и США обсудили фундаментальные свойства плутония

Российско-американский семинар "Фундаментальные свойства плутония", организатором которого выступил РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе семинара участвовали около 70 российских и американских ученых из Лос-А
21.04.2010 В Сарове открылась Международная конференция по физике высоких плотностей энергии

20 апреля 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) открылась Международная научная конференция по проблемам физики высоких п
31.03.2010 "Сухой" получил первый российский компактный суперкомпьютер

мным обеспечением производительностью 1 Терафлопс (1 млрд. операций в секунду), разработанной ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", сообщает Департамент коммуникаций Госкорпорации "Росатом". По словам генерально
09.03.2010 Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова

Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 4 марта 2010 года состоялась встреча архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия с молодежью российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и города Сарова. Около пятисот
03.03.2010 Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ занял третье место в конкурсе на лучший музей отрасли

етеранов атомной энергетики и промышленности В.С. Кухарчук в официальном письме поздравил директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюкова и директора музея ВНИИЭФ В.И. Лукьянова с достижениями в деле патр
26.02.2010 В Сарове открылись Х Харитоновские чтения

25 февраля 2010 года в Доме учёных РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Саров открылись X Школьные Харитоновские чтения. Тема чтений в 2010 году - «
12.01.2010 РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет сотрудничество с МАГАТЭ

11-12 января 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.Саров) состоялся прием делегации представителей Международного агентства по ат
23.10.2009 Во ВНИИЭФ созданы новые сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов

Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, с 11 по 17 октября в Бухаресте проходил международный симпозиум "Ядерная энергия – новые перспективы". Доклады сотрудников ВНИИЭФ (г. Саров) по созданию нового класса неорганичес
15.10.2009 ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла в
12.10.2009 В Сарове завершился семинар "Супервычисления и математическое моделирование"

ия и математическое моделирование", организованный Институтом теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В его работе приняли участие более 250 специалистов из 26 организаций России и С
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям

5 октября 2009 года в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ в городе Саров открылся XI Международный семинар "Супервычисления и математическо
24.08.2009 В Сарове пройдет НТС, посвященный 60-летию со дня испытания первой отечественной атомной бомбы

28 августа 2009 в РФЯЦ-ВНИИЭФ пройдет торжественное заседание Научно-технического совета Ядерно-оружейного комп
01.07.2009 Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года

Две разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года. Сотрудникам ядерного центра пр
05.06.2009 Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ присуждена премия Шолохова

Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ, академику РАН Виктору Михайлову присуждена международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства за 2009 за гражданскую патриотическую позицию по защите Отечест
28.04.2008 Российский федеральный ядерный центр автоматизировал процессы ТОРО

й системы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова («Арзамас-16»). Внедренное решение позволяет в режиме реального времени
12.11.2007 OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре

оборудования (ТОРО), являющейся собственной разработкой компании, на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова (Арзамас-16). Система будет реализована всего за три месяца и позволит

23.05.2007 Саровский технопарк получит 120 млн рублей на развитие инфраструктуры

ного ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в перспективе планируется вывести за пределы Федерального ядерного центра. В час
05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк

ного ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФЯЦ-ВНИИЭФ является предприятием оборонно-промышленного комплекса, кото
05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк

ного ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФЯЦ-ВНИИЭФ является предприятием оборонно-промышленного комплекса, кото
07.09.2006 В Сарове проходит международная конференция "Ядро-2006"

ная конференция "Ядро-2006" по проблемам ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра проходит в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская область) с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба Росатома.
07.09.2006 В Сарове проходит международная конференция "Ядро-2006"

ная конференция "Ядро-2006" по проблемам ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра проходит в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская область) с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба Росатома.

Публикаций - 122, упоминаний - 215

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 16
Т-Платформы - T-Platforms 385 14
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 11
Ростех - Автоматика Концерн 1465 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
Dassault Systemes 190 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 20 5
7342 5
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 32 5
Autodesk 576 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 195 4
AMD - Advanced Micro Devices 3852 4
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 8 4
Microsoft Corporation 23868 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
ANSYS 64 4
Top Systems - Топ Системы 28 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 158 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data 72 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 216 3
Oracle Corporation 6389 3
SGI Cray 129 3
Nvidia Corp 3265 3
Siemens AG - Siemens Group 2505 3
HP Inc. 5559 3
3V services - 3В сервис - ЗВС 3 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 15 3
Fujitsu 1909 3
Росатом - Атомэнергопром РЦР - Русатом Цифровые решения 5 3
Информконтакт консалтинг - Alfa system 1 3
Softline - Софтлайн 2211 3
Нанософт 83 2
Ланит Урал 16 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 11 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 19
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 7
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 7
Росатом - Гидропресс ОКБ 11 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 2 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 4
Газпром ПАО 1179 4
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 3 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 25 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 4
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 16 3
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 6 3
Askona Life Group - Аскона 81 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 91 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 55 3
Росатом - Маяк ПО ФГУП 0 2
Россети Ленэнерго 68 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 164 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 8 2
Газпром центрэнергогаз 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 17 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 98 2
Ростех - Вертолеты России 160 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 29 2
101Hotels.com 3 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
36,6 - аптечная сеть 37 1
Газпром нефть 511 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 1
Jaguar Cars 124 1
Фаберлик - Faberlic 79 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 16 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото 22 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 84
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 18 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 8
Президент Российской Федерации 3373 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 43 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 143 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Судебная власть - Городские суды 14 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 44 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 10 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 23 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 9 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правительство Челябинской области 32 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 1 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 27
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 25
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 405 23
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 173 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 21
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 463 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 11 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 368 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 909 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 6
Системное программное обеспечение - System software 4 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 6
CPU+GPU - гибридная гетерогенная архитектура 11 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 5
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 129 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1200 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 485 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 135 4
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 66 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 14 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 11
Linux OS 8523 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 11 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 10 8
Microsoft Windows 14705 7
Intel x86 - архитектура процессора 1587 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 133 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 7 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 5
Microsoft Windows 2000 940 5
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 1 5
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 27 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 4
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 326 3
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 11 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 18 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 387 2
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 6 2
Sunway TaihuLight 17 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 2
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 20 2
Apple iPhone 6 597 2
Intel Itanium 609 2
Аскон Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД 69 2
Nvidia Tesla GPU 125 2
IBM Roadrunner 8 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision 6 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 375 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 54 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 12 2
Dassault Systemes - SolidWorks 85 2
Аскон Компас-График 36 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 8 2
Солнцева Екатерина 47 8
Фомичев Дмитрий 14 8
Абрамов Сергей 71 5
Лихачев Алексей 39 5
Медведев Дмитрий 1637 5
Абакумов Евгений 154 3
Шадаев Максут 747 3
Кривошеев Олег 3 3
Шанцев Валерий 30 3
Мишустин Михаил 548 3
Костюков Валентин 3 3
Кириенко Сергей 148 3
Суворов Геннадий 2 2
Софронов Иван 2 2
Гордин Михаил 9 2
Власов Сергей 98 2
Королев Роман 3 2
Богданов Максим 27 2
Путин Владимир 2834 2
Егоршин Сергей 2 2
Гергель Виктор 6 2
Зыков Олег 14 2
Массух Илья 217 2
Воеводин Владимир 14 2
Греф Герман 374 2
Жигалов Владимир 2 2
Гаттаров Руслан 141 2
Никифоров Николай 1162 2
Харитон Юлий 2 2
Берия Лаврентий 2 2
Архипов Николай 3 2
Богачев Игорь 178 2
Курчатов Игорь 7 2
Сысоев Валентин 1 1
Опанасенко Всеволод 130 1
Чукарин Алексей 58 1
Зыков Игорь 8 1
Приданкин Андрей 30 1
Масенков Владислав 10 1
Калина Роман 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 127
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 159 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 34
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 13
Германия - Федеративная Республика 8772 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 11
Франция - Французская Республика 5484 10
Украина 6786 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 7
Япония 10469 7
Земля - планета Солнечной системы 8368 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 458 4
Европа 11993 4
Италия - Итальянская Республика 3006 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 376 3
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 39 3
Болгария - Республика 658 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Россия - УФО - Челябинская область 1040 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 3
Казахстан - Республика 4926 3
Бельгия - Королевство 868 3
Индия - Bharat 4474 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Швеция - Королевство 2191 2
Китай - Тайвань 1755 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 60
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 58
Физика - Physics - область естествознания 1628 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 44
Энергетика - Energy - Energetically 2431 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 13
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 351 12
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 8 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 7
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 230 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 5
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
Ведомости 666 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
РИА Новости 781 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
9to5Google 37 1
China Daily 65 1
Саровские новости 1 1
9to5Mac 70 1
SPIE - Optics.org 29 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 3
CNews ИТ-инфраструктура 39 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 2
РАН - Российская академия наук 1779 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 16
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 68 7
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 10 5
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 8 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 2 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 65 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 67 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 13 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 8 3
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 5 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 245 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 105 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 5 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 29 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 119 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 5 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 6 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 9 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 81 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 15 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 9 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 1 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 1 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 9 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 39 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
День молодёжи - 27 июня 5 2
Школьные Харитоновские чтения 1 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 1
CNews AWARDS - награда 355 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 84 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 3 1
Белые ночи САПР 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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