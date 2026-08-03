Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским рса Минпромторга на создание установки жидкостного химического травления спреем пластин стало ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» — Российский федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Контрак

Создатели российской атомной бомбы построят суверенные установки для выпуска чипов становок бондинга и дебондинга полупроводниковых пластин стал Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящий в «Росатом»). Это следует из записи на портале госзакупок. Контракт на

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область тил производственную и научно-исследовательскую площадки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В

Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro Импортозамещение в РФЯЦ ВНИИТФ Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский ин

Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР ктов. Каждый модуль предназначен для решения инженерных задач в конкретной сфере. Здание Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ «Логос Аэро-Гидро» — для моделирования процессов в воздушной и водной средах. «Ло

Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере Преступление и наказание Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте. За использование спецтехники (мощного суперкомпьютера на 1 ПФЛОПС) не по назначению его приговорили к колонии общего режима

Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» продукта. Технологии C3D Labs также использует в своих программных разработках ядерный центр РФЯЦ — ВНИИЭФ: геометрическое ядро C3D Modeler задействовано в одном из модулей пакета программ инже

ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере деральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где и произошел инцидент. Центр относится к госкорпорации «Росатом».Управление

В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие» льным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для предприятий ядерного оружейного комплекса группы компаний «Росатом». Комплек

На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система соответствующий меморандум, который предполагает создание тематического консорциума. В него войдут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспер

РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах начинает применяться для создания программных продуктов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сар

ТТК продолжит сотрудничество с федеральным ядерным центром ВНИИЭФ вление услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области в 2014-2015 гг. К

«Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle еральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведет разработку собственной операционной системы под названием «Синергия», сооб

Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами ерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где было разработано ПО. «Логос» позволит предприятиям отказаться от некоторых

ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове влении услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договор

РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ ральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Дальнейшие работы предусматривают тиражирование данного решения по всем предпри

Запущен самый мощный суперкомпьютер России Как сообщила госкорпорация «Росатом», в подведомственном ей ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) завершены приемочные испытания суперкомпьютера петафлопсного класса, и решением

У «Росатома» разыгрался суперкомпьютерный аппетит ограммы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий» в 2010 г. федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в госкорпорацию «Росатом», разработал две модели персональных суперком

Softline выиграла конкурс на поставку ПО для Российского федерального ядерного центра еральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г. Саров. Цена контракта превысила 7 млн руб., говорится в сообщении компании So

Softline поставила базу данных Empress для Российского федерального ядерного центра ному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), использующему ее в составе АСУТП энергоблоков Ростовской АЭС, Балаковской АЭС,

Ученые России и США обсудили фундаментальные свойства плутония Российско-американский семинар "Фундаментальные свойства плутония", организатором которого выступил РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе семинара участвовали около 70 российских и американских ученых из Лос-А

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 4 марта 2010 года состоялась встреча архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия с молодежью российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и города Сарова. Около пятисот

Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ занял третье место в конкурсе на лучший музей отрасли етеранов атомной энергетики и промышленности В.С. Кухарчук в официальном письме поздравил директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюкова и директора музея ВНИИЭФ В.И. Лукьянова с достижениями в деле патр

РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет сотрудничество с МАГАТЭ 11-12 января 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.Саров) состоялся прием делегации представителей Международного агентства по ат

Во ВНИИЭФ созданы новые сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, с 11 по 17 октября в Бухаресте проходил международный симпозиум "Ядерная энергия – новые перспективы". Доклады сотрудников ВНИИЭФ (г. Саров) по созданию нового класса неорганичес

ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла в

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года Две разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года. Сотрудникам ядерного центра пр

Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ присуждена премия Шолохова Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ, академику РАН Виктору Михайлову присуждена международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства за 2009 за гражданскую патриотическую позицию по защите Отечест

Российский федеральный ядерный центр автоматизировал процессы ТОРО й системы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова («Арзамас-16»). Внедренное решение позволяет в режиме реального времени

В Москве появится Федеральный ядерный университет Как сообщает пресс-служба Российской академии наук, на базе Московского инженерно-физического института будет организован Федеральный ядерный университет. Об этом стало известно на Международной научно-инновационной конференции, посвященной атомной технике и экологии. Университет будет готовить инженеров и техноло

OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре оборудования (ТОРО), являющейся собственной разработкой компании, на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова (Арзамас-16). Система будет реализована всего за три месяца и позволит

В Нижегородской области открылся технопарк на юге Нижегородской области связано с функционированием Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФ