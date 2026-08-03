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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
СОБЫТИЯ
|03.08.2026
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Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским
рса Минпромторга на создание установки жидкостного химического травления спреем пластин стало ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» — Российский федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Контрак
|17.07.2026
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Создатели российской атомной бомбы построят суверенные установки для выпуска чипов
становок бондинга и дебондинга полупроводниковых пластин стал Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящий в «Росатом»). Это следует из записи на портале госзакупок. Контракт на
|30.01.2023
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Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область
тил производственную и научно-исследовательскую площадки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В
|09.12.2021
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Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro
Импортозамещение в РФЯЦ ВНИИТФ Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский ин
|15.09.2020
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Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР
ктов. Каждый модуль предназначен для решения инженерных задач в конкретной сфере. Здание Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ «Логос Аэро-Гидро» — для моделирования процессов в воздушной и водной средах. «Ло
|25.10.2019
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Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере
Преступление и наказание Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте. За использование спецтехники (мощного суперкомпьютера на 1 ПФЛОПС) не по назначению его приговорили к колонии общего режима
|13.12.2018
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Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»
продукта. Технологии C3D Labs также использует в своих программных разработках ядерный центр РФЯЦ — ВНИИЭФ: геометрическое ядро C3D Modeler задействовано в одном из модулей пакета программ инже
|09.02.2018
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ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере
деральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где и произошел инцидент. Центр относится к госкорпорации «Росатом».Управление
|04.08.2017
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В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие»
льным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для предприятий ядерного оружейного комплекса группы компаний «Росатом». Комплек
|23.11.2015
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На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система
соответствующий меморандум, который предполагает создание тематического консорциума. В него войдут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспер
|08.06.2015
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РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах
начинает применяться для создания программных продуктов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сар
|11.07.2014
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ТТК продолжит сотрудничество с федеральным ядерным центром ВНИИЭФ
вление услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области в 2014-2015 гг. К
|28.05.2014
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«Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle
еральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведет разработку собственной операционной системы под названием «Синергия», сооб
|29.11.2013
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Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами
ерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где было разработано ПО. «Логос» позволит предприятиям отказаться от некоторых
|06.08.2013
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ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове
влении услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договор
|18.10.2012
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РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ
ральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Дальнейшие работы предусматривают тиражирование данного решения по всем предпри
|09.03.2011
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Запущен самый мощный суперкомпьютер России
Как сообщила госкорпорация «Росатом», в подведомственном ей ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) завершены приемочные испытания суперкомпьютера петафлопсного класса, и решением
|01.02.2011
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У «Росатома» разыгрался суперкомпьютерный аппетит
ограммы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий» в 2010 г. федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в госкорпорацию «Росатом», разработал две модели персональных суперком
|07.12.2010
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Softline выиграла конкурс на поставку ПО для Российского федерального ядерного центра
еральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г. Саров. Цена контракта превысила 7 млн руб., говорится в сообщении компании So
|22.10.2010
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Softline поставила базу данных Empress для Российского федерального ядерного центра
ному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), использующему ее в составе АСУТП энергоблоков Ростовской АЭС, Балаковской АЭС,
|20.07.2010
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Ученые России и США обсудили фундаментальные свойства плутония
Российско-американский семинар "Фундаментальные свойства плутония", организатором которого выступил РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе семинара участвовали около 70 российских и американских ученых из Лос-А
|09.03.2010
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Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова
Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 4 марта 2010 года состоялась встреча архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия с молодежью российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и города Сарова. Около пятисот
|03.03.2010
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Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ занял третье место в конкурсе на лучший музей отрасли
етеранов атомной энергетики и промышленности В.С. Кухарчук в официальном письме поздравил директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюкова и директора музея ВНИИЭФ В.И. Лукьянова с достижениями в деле патр
|12.01.2010
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РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет сотрудничество с МАГАТЭ
11-12 января 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.Саров) состоялся прием делегации представителей Международного агентства по ат
|23.10.2009
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Во ВНИИЭФ созданы новые сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов
Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, с 11 по 17 октября в Бухаресте проходил международный симпозиум "Ядерная энергия – новые перспективы". Доклады сотрудников ВНИИЭФ (г. Саров) по созданию нового класса неорганичес
|15.10.2009
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ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации
Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла в
|01.07.2009
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Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года
Две разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года. Сотрудникам ядерного центра пр
|05.06.2009
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Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ присуждена премия Шолохова
Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ, академику РАН Виктору Михайлову присуждена международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства за 2009 за гражданскую патриотическую позицию по защите Отечест
|28.04.2008
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Российский федеральный ядерный центр автоматизировал процессы ТОРО
й системы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова («Арзамас-16»). Внедренное решение позволяет в режиме реального времени
|13.02.2008
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В Москве появится Федеральный ядерный университет
Как сообщает пресс-служба Российской академии наук, на базе Московского инженерно-физического института будет организован Федеральный ядерный университет. Об этом стало известно на Международной научно-инновационной конференции, посвященной атомной технике и экологии. Университет будет готовить инженеров и техноло
|12.11.2007
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OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре
оборудования (ТОРО), являющейся собственной разработкой компании, на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова (Арзамас-16). Система будет реализована всего за три месяца и позволит
|05.10.2006
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В Нижегородской области открылся технопарк
на юге Нижегородской области связано с функционированием Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФ
|05.10.2006
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В Нижегородской области открылся технопарк
на юге Нижегородской области связано с функционированием Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Солнцева Екатерина 62 10
|Фомичев Дмитрий 27 8
|Абрамов Сергей 76 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Лихачев Алексей 44 5
|Кириенко Сергей 149 4
|Шанцев Валерий 30 4
|Шагалиев Рашит 4 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Массух Илья 239 4
|Кривошеев Олег 3 3
|Костюков Валентин 3 3
|Волгин Алексей 4 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Боровков Алексей 16 2
|Рыбкин Андрей 2 2
|Зыков Олег 18 2
|Богданов Максим 40 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Бутко Андрей 8 2
|Велихов Евгений 36 2
|Королев Роман 26 2
|Воеводин Владимир 19 2
|Гергель Виктор 6 2
|Коркин Анатолий 2 2
|Wild Andreas - Вильд Андреас 2 2
|Егоршин Сергей 2 2
|Софронов Иван 2 2
|Берия Лаврентий 2 2
|Курчатов Игорь 8 2
|Харитон Юлий 5 2
|Архипов Николай 3 2
|Суворов Геннадий 2 2
|Жигалов Владимир 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
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