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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

рса Минпромторга на создание установки жидкостного химического травления спреем пластин стало ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» — Российский федеральный ядерный центр, входящий в структуру «Росатома». Контрак
17.07.2026 Создатели российской атомной бомбы построят суверенные установки для выпуска чипов

становок бондинга и дебондинга полупроводниковых пластин стал Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящий в «Росатом»). Это следует из записи на портале госзакупок. Контракт на

30.01.2023 Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

тил производственную и научно-исследовательскую площадки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В

09.12.2021 Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

Импортозамещение в РФЯЦ ВНИИТФ Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский ин
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР

ктов. Каждый модуль предназначен для решения инженерных задач в конкретной сфере. Здание Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ «Логос Аэро-Гидро» — для моделирования процессов в воздушной и водной средах. «Ло
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере

Преступление и наказание Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте. За использование спецтехники (мощного суперкомпьютера на 1 ПФЛОПС) не по назначению его приговорили к колонии общего режима

13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»

продукта. Технологии C3D Labs также использует в своих программных разработках ядерный центр РФЯЦ — ВНИИЭФ: геометрическое ядро C3D Modeler задействовано в одном из модулей пакета программ инже
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере

деральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где и произошел инцидент. Центр относится к госкорпорации «Росатом».Управление

04.08.2017 В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие»

льным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для предприятий ядерного оружейного комплекса группы компаний «Росатом». Комплек
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система

соответствующий меморандум, который предполагает создание тематического консорциума. В него войдут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспер
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах

начинает применяться для создания программных продуктов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сар
11.07.2014 ТТК продолжит сотрудничество с федеральным ядерным центром ВНИИЭФ

вление услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области в 2014-2015 гг. К
28.05.2014 «Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle

еральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведет разработку собственной операционной системы под названием «Синергия», сооб
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами

ерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где было разработано ПО. «Логос» позволит предприятиям отказаться от некоторых

06.08.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове

влении услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договор
18.10.2012 РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ

ральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Дальнейшие работы предусматривают тиражирование данного решения по всем предпри
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России

Как сообщила госкорпорация «Росатом», в подведомственном ей ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) завершены приемочные испытания суперкомпьютера петафлопсного класса, и решением

01.02.2011 У «Росатома» разыгрался суперкомпьютерный аппетит

ограммы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий» в 2010 г. федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в госкорпорацию «Росатом», разработал две модели персональных суперком
07.12.2010 Softline выиграла конкурс на поставку ПО для Российского федерального ядерного центра

еральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г. Саров. Цена контракта превысила 7 млн руб., говорится в сообщении компании So
22.10.2010 Softline поставила базу данных Empress для Российского федерального ядерного центра

ному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), использующему ее в составе АСУТП энергоблоков Ростовской АЭС, Балаковской АЭС,

20.07.2010 Ученые России и США обсудили фундаментальные свойства плутония

Российско-американский семинар "Фундаментальные свойства плутония", организатором которого выступил РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе семинара участвовали около 70 российских и американских ученых из Лос-А
09.03.2010 Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова

Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 4 марта 2010 года состоялась встреча архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия с молодежью российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и города Сарова. Около пятисот
03.03.2010 Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ занял третье место в конкурсе на лучший музей отрасли

етеранов атомной энергетики и промышленности В.С. Кухарчук в официальном письме поздравил директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюкова и директора музея ВНИИЭФ В.И. Лукьянова с достижениями в деле патр
12.01.2010 РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет сотрудничество с МАГАТЭ

11-12 января 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.Саров) состоялся прием делегации представителей Международного агентства по ат
23.10.2009 Во ВНИИЭФ созданы новые сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов

Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, с 11 по 17 октября в Бухаресте проходил международный симпозиум "Ядерная энергия – новые перспективы". Доклады сотрудников ВНИИЭФ (г. Саров) по созданию нового класса неорганичес
15.10.2009 ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла в
01.07.2009 Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года

Две разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в сотню лучших изобретений России 2008 года. Сотрудникам ядерного центра пр
05.06.2009 Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ присуждена премия Шолохова

Почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ, академику РАН Виктору Михайлову присуждена международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства за 2009 за гражданскую патриотическую позицию по защите Отечест
28.04.2008 Российский федеральный ядерный центр автоматизировал процессы ТОРО

й системы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова («Арзамас-16»). Внедренное решение позволяет в режиме реального времени
13.02.2008 В Москве появится Федеральный ядерный университет

Как сообщает пресс-служба Российской академии наук, на базе Московского инженерно-физического института будет организован Федеральный ядерный университет. Об этом стало известно на Международной научно-инновационной конференции, посвященной атомной технике и экологии. Университет будет готовить инженеров и техноло
12.11.2007 OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре

оборудования (ТОРО), являющейся собственной разработкой компании, на предприятии «Энергоуправление» РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова (Арзамас-16). Система будет реализована всего за три месяца и позволит

05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк

на юге Нижегородской области связано с функционированием Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФ
05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк

на юге Нижегородской области связано с функционированием Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФ

Публикаций - 172, упоминаний - 373

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 18
Т-Платформы - T-Platforms 412 17
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
9594 8
Dassault Systemes 235 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ANSYS 94 7
Top Systems - Топ Системы 88 6
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 6
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Autodesk 639 6
Ростелеком 10948 5
Microsoft Corporation 25775 5
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 5
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 24 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Fidesys - Фидесис 31 4
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 4
Nvidia Corp 4002 3
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 3
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 3
Motorola Inc 1156 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 3
HP Inc. 5883 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Fujitsu 2105 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 4
Газпром ПАО 1493 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 4
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 3
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Газпром центрэнергогаз 4 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 2
Росатом - Атомэкспо 12 2
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 2
НОКОД ГБУЗ НО - Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 99
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
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ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 34
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 32
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
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Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 8
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
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