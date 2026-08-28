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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200219
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Софронов Иван

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Elma выпустила ИИ-агентов для автоматизации работы клиентской и технической поддержки 1
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 1
02.10.2009 В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Софронов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 296 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 355 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7188 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12249 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 212 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1222 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36428 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3842 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2329 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23015 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1229 1
ELMA 365 Low-code BPM 190 1
Microsoft 365 Copilot 256 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 1
ELMA Cortex 6 1
ELMA 365 Service Desk 9 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 2
Россия - РФ - Российская федерация 167051 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3405 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1095 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
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