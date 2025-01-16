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Top Systems T-Flex PLM



16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 1
19.02.2024 На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 1
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
27.02.2023 T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 2
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 1
25.03.2016 «Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD 1
12.12.2014 Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Top Systems T-Flex PLM и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 64 16
Fidesys - Фидесис 21 4
Siemens AG - Siemens Group 2589 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
ANSYS 75 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Microsoft Corporation 24624 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
8213 2
Datadvance - Датадванс 21 2
3V services - 3В сервис - ЗВС 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
SAP SE 5276 1
Ростелеком 9700 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8804 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Сател 125 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Монолит-Инфо 121 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Омега 82 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
RESA Airport Data Systems 3 1
Oracle Corporation 6687 1
Autodesk 608 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Газпром ПАО 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Татнефть 226 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 15
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Top Systems T-Flex CAD 24 10
Top Systems T-Flex Docs 14 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 4
Siemens Teamcenter 66 4
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Microsoft Windows 15656 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
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Microsoft Windows 7 1979 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
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Нанософт - nanoCAD 94 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
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Aspen aspenONE 27 1
OSIsoft PI System 10 1
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Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Oracle Forms 16 1
Массух Илья 231 2
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Головкин Константин 5 1
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Туленинов Алексей 1 1
Алибаев Тимур 5 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
СамГУ - Самарский государственный университет 21 1
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