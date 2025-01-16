Top Systems T-Flex PLM
Top Systems T-Flex PLM и организации, системы, технологии, персоны:
|Массух Илья 231 2
|Козлов Сергей 38 2
|Кураксин Сергей 3 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Головкин Константин 5 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Артамонов Александр 4 1
|Туленинов Алексей 1 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Трубочев Алексей 28 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Климов Андрей 72 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Христолюбов Вячеслав 12 1
|Бикулов Сергей 2 1
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