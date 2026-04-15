Решение «Росэла» поможет автоматизировать производственные процессы на радиотехническом предприятии «Алмаз-Антея»

Холдинг «Росэл» завершил поставку и внедрение аппаратного комплекса автоматизации производственных процессов в Всероссийском научно-исследовательском институте радиотехники (ВНИИРТ, входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Комплексное решение, созданное на базе отечественных серверов. Оно предназначено для организации разработки изделий на всех этапах процесса. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Серверное оборудование «Росэл» и функционирующее на его базе программное обеспечение T-Flex PLM – комплексное программно-аппаратное решение для эффективного управления всеми инженерными данными предприятия, решения задач конструкторско-технологического документооборота и закупочной деятельности. Аппаратный комплекс оснащен системами бесперебойного питания, гарантирующими надежность и отказоустойчивость при работе с критически важными инженерными данными.

Проект реализован совместно с компанией «Топ Системы», разработавшей программное обеспечение. Разработкой и производством серверного оборудования занимался Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэл»).

«Мы видим растущий спрос со стороны промышленности на мощные и безопасные вычислительные платформы для работы с системами проектирования. Наши серверы являются полностью отечественной разработкой. Они продемонстрировали свою эффективность в качестве основы для комплексных PLM-решений, обеспечивая стабильную работу отечественного программного обеспечения в рамках решения задач импортозамещения. Наш продукт может стать полноценным аппаратным решением для цифровой трансформации высокотехнологичных предприятий России», – сказали представители «Росэл».

Проект, реализованный на базе ВНИИРТ, направлен на цифровизацию процессов управления жизненным циклом изделий. В частности, он поможет организовать разработку, согласования, учет и изменение конструкторских и технологических документов в электронном виде.

«Специально под этот проект специалисты ВНИИРТ и НИЦЭВТ подготовили и оборудовали новую серверную. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам, хранящим большие объемы цифровых данных. Проект осуществляется в рамках программы цифровой трансформации предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В настоящее время реализуется этап тестового запуска ПО на новом оборудовании», – сказали представители ВНИИРТ.

