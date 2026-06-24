Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат

Компания «Топ Системы», российский разработчик интегрированной платформы T-Flex PLM, и АО «Цифровая мануфактура» — разработчик САПР «Макс.EDA» и специализированных инженерных решений объявили о стратегическом партнерстве для создания интегрированного решения, позволяющего выполнять проектирование печатных плат в едином контуре платформы T-Flex PLM. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы».

Решение представляет собой версию САПР «Макс.EDA», бесшовно интегрированную в контур управления данными платформы T‑Flex PLM, и предназначено для проектирования печатных плат, создания трёхмерных сборочных моделей и чертежей печатных плат, а также формирования данных для их производства.

Объединение компетенций компаний позволит сформировать единую систему проектирования печатных плат и управления жизненным циклом изделий. Интеграция обеспечит сквозные процессы работы с инженерными данными — от разработки электрических схем и топологии печатных плат до управления электронной структурой изделия, подготовки производства и сопровождения продукции на всех этапах жизненного цикла изделия. Комплексное решение предусматривает единую модель данных, поддержку управления требованиями, управление пользователями и доступом, общую ЭКБ, применение данных T-Flex CAD, управление электронной структурой изделий, поддержку системной инженерии.

«Партнерство компаний «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» позволят обеспечить эффективное и бесперебойное взаимодействие между разработчиками электроники, конструкторами и технологическими подразделениями в рамках единого информационного пространства предприятия, расширяя возможности T‑Flex PLM в области радиоэлектронной разработки. Это позволит предприятиям выстроить полностью отечественный цифровой контур, объединяющий процессы проектирования печатных плат, управления инженерными данными и подготовки производства в рамках единой PLM-среды», — сказал Сергей Анатольевич Кураксин, генеральный директор компании «Топ Системы».

Новая система проектирования ориентирована на предприятия радиоэлектронной промышленности, приборостроения, авиационной и других высокотехнологичных отраслей, где особенно важны связанность инженерных данных, управление изменениями и работа в единой PLM-среде.

«Для современной радиоэлектронной промышленности важно не просто наличие отечественной EDA-системы, а возможность ее полноценной работы в едином PLM-контуре предприятия. Совместно с компанией «Топ Системы» мы создаем единую среду, в которой проектирование печатных плат становится частью общей цифровой модели изделия и полного жизненного цикла разработки», — сказал Михаил Ерофеев, генеральный директор АО «Цифровая мануфактура»



