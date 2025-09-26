Получите все материалы CNews по ключевому слову
Промтех ГК Цифровая мануфактура
АО «Цифровая мануфактура» – цифровой актив Корпорации «Промышленные технологии» и интегратор решений, применяемых с целью повышения качества и уменьшения сроков подготовки производства изделий. Компания специализируется на разработке САПР бортовых кабельных сетей, гидравлических и пневматических трубопроводных систем летательных аппаратов, флота и наземной техники различного назначения. Комплексные решения по автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства включают инструменты по расчету надежности и отказобезопасности проектируемых изделий, а также инструменты интеграции с системами CAD, CAM, CAE, PDM сторонних разработчиков. Решения, разрабатываемые АО «Цифровая мануфактура», находят применение на предприятиях авиастроительной, ракетно-космической, приборостроительной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и судостроения.
