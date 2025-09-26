Промтех ГК - Цифровая мануфактура

Разделы

АО «Цифровая мануфактура» – цифровой актив Корпорации «Промышленные технологии» и интегратор решений, применяемых с целью повышения качества и уменьшения сроков подготовки производства изделий. Компания специализируется на разработке САПР бортовых кабельных сетей, гидравлических и пневматических трубопроводных систем летательных аппаратов, флота и наземной техники различного назначения. Комплексные решения по автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства включают инструменты по расчету надежности и отказобезопасности проектируемых изделий, а также инструменты интеграции с системами CAD, CAM, CAE, PDM сторонних разработчиков. Решения, разрабатываемые АО «Цифровая мануфактура», находят применение на предприятиях авиастроительной, ракетно-космической, приборостроительной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и судостроения.

26.09.2025 «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс» 1
31.05.2024 Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР 1
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1

