Получите все материалы CNews по ключевому слову
Acoustic camera Акустическая камера шумовая камера безэховая камера
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Acoustic camera и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 2020 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
|Шадаев Максут 1160 2
|Мишустин Михаил 753 1
|Филимончик Михаил 5 1
|Смирнов Павел 46 1
|Каушанский Александр 55 1
|Шелудько Виктор 1 1
|Чернышенко Николай 1 1
|СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.