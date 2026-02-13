Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Acoustic camera Акустическая камера шумовая камера безэховая камера


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.02.2026 «Программный Продукт» отмечает 10 лет на рынке ИТС 1
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G 1
31.05.2024 Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР 2
17.05.2024 «Программный Продукт» представит собственную разработку — высокотехнологичную ИИ-платформу 2
24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров 2
14.10.2019 Названы худшие и лучшие по качеству звука смартфоны-флагманы. Видео 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Acoustic camera и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6641 2
Samsung Electronics 10716 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Huawei 4294 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Xiaomi 2039 1
Apple Inc 12756 1
BBK OPPO Electronics 437 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 849 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 494 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9457 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6218 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1482 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 374 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 569 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 27 1
5G SA - 5G Standalone 30 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8203 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
5G Network Slicing - SPN - Slicing Packet Network 21 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1789 1
Critical IoT - Интернет вещей для критических сценариев 5 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Микрофон - Microphone 2704 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Система жизнеобеспечения 159 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3326 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1977 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Huawei Mate - серия смартфонов 412 1
Samsung Galaxy 996 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Apple iPhone 11 278 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 231 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Honor 20 - серия смартфонов 27 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Шадаев Максут 1160 2
Мишустин Михаил 753 1
Филимончик Михаил 5 1
Смирнов Павел 46 1
Каушанский Александр 55 1
Шелудько Виктор 1 1
Чернышенко Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Куба - Республика 395 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 2
Образование в России 2568 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
DxOMark - Издание 36 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще