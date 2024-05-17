«Программный Продукт» представит собственную разработку — высокотехнологичную ИИ-платформу

«Программный Продукт» примет участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая будет проходить с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде. ЦИПР — самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших форумов в области цифровой экономики в России.

Почетные гости конференции — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Николай Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и другие. В рамках мероприятия состоятся выступления представителей власти и ИТ-компаний, сессии, хакатоны и премия CIPR Digital-2024.

Специалисты «Программного Продукта» расскажут о проектах компании и представят собственные разработки — «шумовую камеру» и ИИ-платформу ИИ-платформа — высокотехнологичный и универсальный инструмент, разработанный «Программным Продуктом» с применением технологий LLM-моделей (large language model), CV (computer vision) и ASR (augmented sound recognition). Платформа создана для быстрой сборки, развертывания и интеграции ИИ-сервисов в существующие и разрабатываемые системы и применяется в различных областях:

•Транскрибация аудио и видео — решение по переводу аудио/видеодорожек различных форматов в текст;

•Оценка качества диалога оператора call-центра и потребителя услуг;

•Распознавание признаков чрезвычайных ситуаций из аудиодорожек;

•Генерация текстов – формирование текстового контента, исходя из требований к конечному решению;

•Быстрый поиск достоверных данных по базам текстов, формирование инструкций;

•Саммаризация текстов с применением норм этики;

•Написание программного кода;

•Поддержка пользователей в языковой форме с поиском ответов по базе знаний (эмбендинги).

«Шумовая камера» представляет собой комплекс видеоаналитики с шумовым датчиком. Решение обеспечивает измерение уровня шума транспортных средств с помощью видеокамер, а также использует алгоритмы трекинга автомобилей и измерения точного времени с привязкой к фото- и видеофиксации, чтобы отслеживать нарушителей. Использование такого комплекса позволяет оперативно выявлять в потоке транспортные средства, которые превышают установленный законом уровень шума и применять к ним штрафные санкции.