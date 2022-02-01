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Программный Продукт ГК

Программный Продукт ГК

СОБЫТИЯ

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01.02.2022 Проект автоматизации клиентского сервиса в СХ «Белореченское». Запуск пяти предметных областей на базе одного отраслевого решения
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС)
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart
29.05.2020 Николай Подобайло, «Программный продукт» -

Транспортная система Москвы становится все более интеллектуальной и персонализированной
10.04.2020 ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID
28.01.2020 «Программный продукт» выделит денежные гранты на пилотные проекты лучших ИБ-систем
31.10.2019 Х5 Retail Group запустила аналитический сервис для поставщиков
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК»
19.08.2019 «Синтегро консалтинг» внедрил программный продукт «Зарплата ОСБУ» в АО «ГПБ-УА»
10.07.2019 «Программный продукт» обеспечит анализ эффективности государственных программ
08.02.2019 «Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний
27.11.2018 «Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии
20.07.2018 «Программный продукт» обеспечивает работу системы регистрации российских товарных знаков
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса
09.04.2018 «Программный продукт» разработал ПО для системы продаж билетов в электричках
01.03.2018 ГК «Программный Продукт» продолжит развитие АИС Росздравнадзора
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами
26.09.2016 «Теком» сертифицировал программный продукт Loudness Analyzer
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии
14.06.2016 Stack Group разработала программный продукт для сбора статистики с «облака»
29.02.2016 Программный продукт Raidix для СХД включен в Реестр отечественного ПО
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии
22.12.2015 ФСТЭК России сертифицирует новый программный продукт «МСВСфера СУБД» 6.0
16.04.2015 Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал планирование и контроль затрат
28.01.2015 Суд решил вернуть "Программный продукт" в "Армаду"
09.09.2014 «Хост» выпустила новый программный продукт для работы фронт-офиса банка
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО»
04.12.2013 Dacadoo — новый программный продукт для расчета «Индекса здоровья»
18.11.2013 «Энфорс» выпустил программный продукт «Энфорс Энергоресурсы»
12.12.2012 На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России
04.12.2012 Depo Computers интегрировала веб-видеоконференции VideoMost в аппаратные решения для корпоративных клиентов
27.11.2012 Netrika внедрила VideoMost в образовательные учреждения Санкт-Петербурга
12.11.2012 Сервис ВКС VideoMost внедрен в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии
15.02.2012 «Дальневосточный федеральный университет» внедрит программный продукт «ВидеоМост»
07.09.2011 Spirit выпустил новую версию программного продукта «ВидеоМост»
29.08.2011 «Хомнет Консалтинг» выпустил программный продукт «Хомнет:МСФО. Региональная поставка»
24.03.2011 Вышел новый программный продукт «БИТ:Учёт нагрузки преподавателей»
06.12.2010 «Рексофт» создаст программный продукт для анализа речи по заказу ASC Telecom

Публикаций - 104, упоминаний - 122

Программный Продукт ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1126 25
Rimini Street 77 23
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 19
9529 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3006 16
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 138 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 193 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 301 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 14
РусГидро ИТ сервис 38 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 590 14
MIND Software - Майнд Софт 67 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 141 14
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 278 14
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 14
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 28 14
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 17 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 121 14
Ростелеком 10887 11
Luxms 117 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 405 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
SAP SE 5586 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 8
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 6
Google LLC 12627 6
Schneider Electric 610 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 6
Brother - Brother Industries - Бразер 215 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 222 5
Центр2М - Center2М 67 5
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 12 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 33
МКБ - Московский кредитный банк 651 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 25
НСПК - Национальная система платежных карт 942 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1886 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 23
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 22
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 20
X5 Group - Перекрёсток 639 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 19
РЖД - Российские железные дороги 2086 19
Почта России ПАО 2355 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 17
ГПБ - Газпромбанк 1263 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2402 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 591 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1115 14
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 11
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 310 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 208 10
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 10
Комус 110 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 96 10
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 28
Федеральное казначейство России 1941 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 17
МИК - Московский инновационный кластер 183 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 102 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ЛДПР 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 36
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2732 32
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4847 29
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 745 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6197 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5593 21
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1849 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6490 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8590 14
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 543 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12135 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3189 12
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 12
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 778 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1483 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 750 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2664 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12844 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 10
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 80 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1898 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13651 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 319 14
МТС Exolve 149 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 117 14
Новые облачные технологии - МойОфис 953 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6208 11
1С:ERP Управление предприятием 828 11
Luxms BI 115 10
Московская Биржа - Финуслуги 64 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 7
Linux OS 11462 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 6
Google Android 15181 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 4
Apple iOS 8549 4
Microsoft Windows 16830 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 3
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 354 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ АИС - автоматизированная информационная система 10 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1738 3
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 3
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 6 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 771 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 2
Stafory - робот Вера 374 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2382 2
RuSIEM free 3 2
RuSIEM Analytics 5 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 2
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 234 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 244 2
OpenAI - ChatGPT 695 2
Аитов Тимур 197 35
Путятинский Сергей 112 35
Натрусов Артем 313 28
Белоусов Максим 109 23
Дьяченко Валерий 96 23
Марковский Роман 27 22
Трояновский Владимир 63 22
Лагода Георгий 60 22
Шадаев Максут 1208 22
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Глазков Александр 151 21
Дворкович Аркадий 216 20
Харитонов Денис 22 20
Андрианов Павел 86 19
Трапезин Владимир 30 19
Емельченков Сергей 141 19
Лагунов Андрей 43 19
Бурилов Андрей 117 18
Сологуб Денис 75 18
Копысов Виталий 64 17
Чаркин Евгений 317 17
Нестеров Алексей 175 16
Чурсин Дмитрий 87 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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