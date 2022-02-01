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Программный Продукт ГК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 104, упоминаний - 122
Программный Продукт ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Аитов Тимур 197 35
|Путятинский Сергей 112 35
|Натрусов Артем 313 28
|Белоусов Максим 109 23
|Дьяченко Валерий 96 23
|Марковский Роман 27 22
|Трояновский Владимир 63 22
|Лагода Георгий 60 22
|Шадаев Максут 1208 22
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Глазков Александр 151 21
|Дворкович Аркадий 216 20
|Харитонов Денис 22 20
|Андрианов Павел 86 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Емельченков Сергей 141 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Бурилов Андрей 117 18
|Сологуб Денис 75 18
|Копысов Виталий 64 17
|Чаркин Евгений 317 17
|Нестеров Алексей 175 16
|Чурсин Дмитрий 87 15
|Окладникова Ирина 29 15
|Панченко Иван 196 14
|Биккужин Рамиль 70 14
|Васильев Сергей 69 14
|Сварник Павел 37 14
|Хомяков Сергей 65 14
|Уткин Владислав 47 14
|Кирьянова Александра 169 14
|Зарубинский Игорь 40 14
|Абдрахманов Рустам 41 14
|Закоржевский Вячеслав 93 14
|Фисенко Лев 62 14
|Павлов Александр 121 14
|Груздев Антон 45 14
|Пуртов Кирилл 62 14
|Гуральник Павел 36 14
|Мухин Денис 56 14
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.