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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шелудько Виктор

СОБЫТИЯ


15.06.2026 «Росатом» и ЛЭТИ запустили программу подготовки инженеров автоматизации будущего 1
24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шелудько Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2296 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2410 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 298 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7546 1
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Acoustic camera - Акустическая камера - шумовая камера - безэховая камера 6 1
Смирнов Павел 47 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33212 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449310, в очереди разбора - 727693.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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