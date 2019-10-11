Названы худшие и лучшие по качеству звука смартфоны-флагманы. Видео

Новый «длинномер» для технофилов

Французская компания DxOMark, хорошо известная своими тестами цифровых камер – в том числе, в составе смартфонов, представила новый тест для оценки качества звучания аудио мобильных гаджетов.

В рамках анонса DxOMark также представила итоги первого «забега», в котором приняли участие семь флагманов от пяти именитых брендов на рынке смартфонов – Apple, Samsung, Sony, Huawei и Honor.

В суммарном зачете по итогам тестирования первое место досталось прошлогоднему флагману Huawei – смартфону Mate 20 X с результатом 75 баллов (нынешний флагман компании, Huawei P30, по каким-то причинам не тестировался).

Лучший смартфон Apple 2018 г. – iPhone XS Max, набрал 74 балла и занял второе место, а лучшая «яблочная» модель 2019 года – iPhone 11 Pro Max, заняла третье место с итоговым результатом 71 балл.

Победители и лузеры первого теста DxOMark Audio

Для составления первоначального аудио рейтинга в лаборатории DxOMark протестировали смартфоны iPhone 11 Pro Max и XS Max производства Apple, Galaxy Note 10+ и S10 + от Samsung, Honor 20 Pro бренда Honor, Mate 20 X от Huawei и модель Xperia 1 производства Sony.

DxOMark Audio Суммарный рейтинг Вопроизведение Запись Huawei Mate 20 X 75 76 70 Apple XS Max 74 75 69 Apple iPhone 11 Pro Max 71 72 68 Samsung Galaxy Note 10+ 66 68 65 Samsung Galaxy S10 65 65 64 Honor 20 Pro 53 51 61 Sony Xperia 1 45 39 59

Источник: DxOMark

Показавший лучший результат в 75 очков Huawei Mate 20 X имеет самые большие размеры среди всех протестированных смартфонов, плюс, в отличие от конкурентов оснащен стерео микрофонами.

Продукция Apple – модели iPhone XS Max и 11 Pro Max с итоговой оценкой 74 и 71 балла заняли второе и третье места соответственно, при этом новейшая модель получила более низкий балл.

Четвертое место с разницей в единственный балл поделили смартфоны Samsung Duo Note10 + и S10 +.

На предпоследней строчке разместился Honor 20 Pro. Самая нижняя строчка с итогом в 45 баллов досталась смартфону Sony Xperia X1, что довольно странно – особенно учитывая репутацию Sony как законодателя на рынке аудио.

При изучении промежуточных результатов «Воспроизведение и запись» видно, что Huawei занял верхнюю строчку заслуженно, поскольку опередил конкурентов в обеих категориях. Большинство протестированных смартфонов, по заявлению тестеров, обеспечивают сбалансированные показатели воспроизведения и записи. И только гаджет от Sony оказался единственным устройством, которое обладает превосходными возможностями воспроизведения, но лишь сравнительно хорошими показателями записи.

Критерии оценки DxOMark Audio

Как отметили авторы нового бенчмарка в официальном пресс-релизе, целью запуска DxOMark Audio является желание «представить исчерпывающие, нейтральные и надежные тестовые данные о записи звука смартфона и качестве вывода для потребителей и других заинтересованных сторон».

Для этих целей в DxOMark был разработан набор протоколов, который отражает варианты использования смартфонов для записи и прослушивания аудио, а также методология тестирования и сравнительного анализа, которая позволяет надежно измерять результаты с гарантией их повторяемости.

Критерии оценки теста DxOMark Audio

Список объективных тестов аудио DxOMark включает изучение спектрограмм и формы звуковой дорожки. Перцептивные тесты, в свою очередь, основаны на оценка экспертов компании – специалистов в области аудио инженерии. По данным компании перцептивные тесты являются не менее обоснованными чем объективные измерения, поскольку применяемые при этом специальные протоколы гарантируют, что любое перцептивное измерение является постоянным во времени. Это означает, что один и тот же тест, проведенный несколько месяцев спустя на том же устройстве, даст идентичные результаты.

В рамках теста различные атрибуты качества звука были разбиты на подгруппы, для каждой из которых производится отдельный подсчет баллов. Затем все баллы суммируются в единую оценку.

Как и в тестах на качество изображения, DxOMark использует открытую систему оценки. Иными словам, по мере улучшения качества динамиков и микрофонов показатели также будут расти.

Для проведения тестов используется специально оборудованная безэховая камера, которая полностью поглощает звуковые волны и изолирована от внешнего шума. Тестируемое устройство помещается в коробку вместе с микрофонами и затем запечатывается. Далее производится запись результатов с использованием микрофонов и датчики. В дополнение, в коробке также есть динамики, которые имитируют различные сценарии использования при измерении возможностей записи устройства.

В комнате для прослушивания размещается множество динамиков, которые размещаются вокруг человека или тестируемого устройства. Используя микрофоны, расположенные в идентичном расположении, воссоздаются различные акустические среды и сценарии использования, типичные для смартфона.