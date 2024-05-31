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Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР

24 мая завершилась масштабная конференция «Цифровая индустрия промышленной России», на которой «Программный Продукт» представлял свои проекты и собственные разработки — шумовую камеру «Эфир» и цифрового ассистента на базе ИИ-платформы.

Стенд «Программного Продукта» посетили более 300 гостей и представителей компаний, среди которых ОАО «РЖД», ПАО «ОАК», Аврора ОС, «Цифровая мануфактура», ПАО «МТС», НЛМК и другие. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев проявил интерес к шумовой камере, платформе-ИИ и платформе P3 Lab для анализа больших данных. Глава Минцифры отметил, что знаком с решениями «Программного Продукта» и пожелал компании удачи и развития.

Наибольшее впечатление на посетителей стенда произвела шумовая камера — комплекс видеоаналитики с шумовым датчиком, который позволяет оперативно выявлять в потоке транспортные средства, превышающие установленный законом уровень шума, и применять к ним штрафы. Также участники конференции были заинтересованы цифровым ассистентом Дашей, которая отвечала на вопросы о компании с помощью технологии нейросетей, и проектами «Программного Продукта» по цифровизации транспорта и госуслуг.

Итоги конференции ЦИПР в цифрах:

  • 3 площадки общей площадью 18000 кв.м
  • около 10000 участников посетили выставку
  • участники из 89 регионов
  • 4000 компаний
  • 144 партнёра
  • участники из 25 стран мира
  • площадь выставки 7 626 кв. м
  • 138 стендов компаний с технологическими решениями
  • 107 сессий деловой программы
  • 785 спикеров
  • 141 соглашение подписано, среди которых международные с Китаем, Кубой и Ираном
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Цифровизация

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