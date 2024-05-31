Решения «Программного Продукта» получили высокую оценку участников конференции ЦИПР

24 мая завершилась масштабная конференция «Цифровая индустрия промышленной России», на которой «Программный Продукт» представлял свои проекты и собственные разработки — шумовую камеру «Эфир» и цифрового ассистента на базе ИИ-платформы.

Стенд «Программного Продукта» посетили более 300 гостей и представителей компаний, среди которых ОАО «РЖД», ПАО «ОАК», Аврора ОС, «Цифровая мануфактура», ПАО «МТС», НЛМК и другие. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев проявил интерес к шумовой камере, платформе-ИИ и платформе P3 Lab для анализа больших данных. Глава Минцифры отметил, что знаком с решениями «Программного Продукта» и пожелал компании удачи и развития.

Наибольшее впечатление на посетителей стенда произвела шумовая камера — комплекс видеоаналитики с шумовым датчиком, который позволяет оперативно выявлять в потоке транспортные средства, превышающие установленный законом уровень шума, и применять к ним штрафы. Также участники конференции были заинтересованы цифровым ассистентом Дашей, которая отвечала на вопросы о компании с помощью технологии нейросетей, и проектами «Программного Продукта» по цифровизации транспорта и госуслуг.

Итоги конференции ЦИПР в цифрах: